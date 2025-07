A gyerekek élete sem számít Puzsérnak, csakis a kocsmája előtti terasz – és nyilván a pénz

A Tűzoltó utca forgalomlezárása ügyében durva fejlemény látott napvilágot. Budapest Főváros Kormányhivatala a Metropol kérdésére megerősítette: a lezárás szabálytalan, sőt, tűzvédelmi szempontból is veszélyes! A döntés következtében ugyanis a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját nehezen tudják megközelíteni a tűzoltók, egy esetleges tűzeset vagy életmentés esetén perceket veszíthetnek a lezárás miatt, így életek – köztük sok gyereké – kerültek veszélybe.

A Tűzoltó utca ezen szakaszán van Puzsér kocsmája Fotó: Metropol

Budapest Főváros Kormányhivatala bejelentés alapján helyszíni vizsgálatot folytatott le a Tűzoltó utca, Üllői út és Angyal utca közötti lezárással kapcsolatban. A IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai álláspontja alapján a jelenlegi kialakítás akadályozza a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének tűzoltó gépjárművel történő megközelítését, egy esetleges tűz esetén hátráltathatja a tűzoltást és életmentést, így tűzvédelmi és biztonsági szempontból nem felel meg az előírásoknak.

– közölte a Metropol kérdésére Budapest Főváros Kormányhivatala.

A hatóság ezért felszólította a ferencvárosi önkormányzatot a helyzet azonnali rendezésére. Ha nem tesznek lépéseket, tűzvédelmi hatósági eljárás indulhat.

Mint azt korábban megírta a Metropol, a Tűzoltó utca sétálóutcává alakítása hatalmas felháborodást váltott ki a helyiek körében is. A lakók petícióban követelik az eredeti forgalmi rend visszaállítását. Szerintük a döntés mögött nem a közérdek, hanem magánérdek áll.

Nem is akárkié: a lezárt szakaszon nyit hamarosan teraszt Puzsér Róbert, aki már korábban is kampányolt a sétálóutca ötlete mellett. A közéleti provokátor Baranyi Krisztina szövetségeseként azóta is buzgón támogatja az átalakítást.

A kocsmalobbi dönt a sétálóutcákról Budapesten. Baranyi Krisztina a Vitézy-közeli, Tisza Pártba ültetett emberek útján hajt végre hasonló átalakításokat – nem a lakók érdekében, hanem a vendéglátósok profitjáért

– írta korábban közleményében a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület.