"Próbáltam leállni, de közben elájultam" - Méh okozott szörnyű balesetet Pápánál

Szirénázó mentők rohantak egy motorbalesethez a Pápa és Pápakovácsi között nyúló útszakaszra pénteken (július 25.), ahol az Infópápa információi szerint egy motoros ájultan hajtott az árokba. Bár sokan kezdetben azt sejtették, hogy a motort vezető férfi rutintalan, vagy éppen figyelmetlen volt, kiderült, hogy korántsem erről volt szó: a férfi bukósisakjába ugyanis menet közben egy méh szállt bele, ami kis híján tragédiához vezető reakciót indított el.

Misi bukósisakjába egy méh szállt bele, a csípés anafilaxiás sokkot okozott neki Fotó: Pexels (illusztráció)

Méhcsípés miatt hajtott árokba a motoros

A Metropol ugyanis elérte a pórul járt motorost, aki lapunknak elmesélte: a méh megcsípte, a csípés pedig anafilaxiás reakciót indított el nála. Mint azt Misi elmondta, szinte minden pár pillanat alatt történt, alig tudott reagálni a helyzetre:

Méhcsípés okozta a balesetet, ami berepült a sisakba és sajnos anafilaktikus reakció indult be nálam pár másodperc alatt

- mesélt a Metropolnak a hátborzongató másodpercekről Misi. Mint mondta, amikor észlelte, hogy baj van, azonnal megpróbálta leállítani az alatta robogó gépet. Sajnos azonban pillanatok alatt elájult, a motor pedig az árokba csapódott:

Próbáltam leállni, de közben elájultam és lehajtottam az árokba

- magyarázta. Szerencsére a férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a nem mindennapi esetet, amiért nagyon hálás az odarohanó, segítő szándékú civilnek és a kiérkező segítségnek is:

- Köszönöm az odaérő fiatalembernek, a gyorsan kiérkező rendőröknek, mentősöknek a gyors és segítő hozzáállást. Szerencsém volt, könnyeb sérülésekkel megúszni a történteket és másnak sem történ baja. Szerencsére most is minden oké velem, megúsztam pár horzsolással - szögezte le a férfi. Emellett jó tanácsokkal üzent is a motorosoknak: elmondta, hogyan készüljenek fel arra az esetre, ha ők is úgy pórul járnának, mint ő. Mint mondta, az ember kezdetben nem tudhatja, hogy allergiás-e a méhcsípésre:

Tapasztalat motorosoknak: méhcsípés után minimum fél órára pihenj le, mert nem tudhatod, hogy allergiás vagye-e rá. Hordj magaddal Epipent, mert sosem tudhatod, kinek az életét mented meg vele

- sorolta Misi.