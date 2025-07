Magyar Pétert idegesíti, hogy volt felesége, Varga Judit jobb és tehetségesebb nála

Menekülnek Magyar Pétertől

Varga Judit nyilatkozata után lemondott közgyűlési mandátumáról Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője. Hivatalosan családi okokra hivatkoznak. Deák Dániel a közösségi oldalán más okokra vezeti vissza a képviselő lemondását. Az elemző a következőket írta bejegyzésében: „Hivatalosan családi okokra hivatkozva távozik a Tisza fővárosi frakciójának éléről Ordas Eszter, ugyanakkor a háttérben valójában más áll. Az elmúlt hetekben több forrásból is eljutott hozzám, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára – nem tudta már elviselni azt a terrort, amit Magyar Péter vele és a többi tiszás taggal szemben alkalmazott. Nem engedte őket autonóm szereplőként viselkedni, a legapróbb részletekig megmondta, mit csinálhatnak, emellett rendszeresek voltak a leszidások is.” De emlékezetes, márciusban otthagyta a Tisza Pártot Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Farkas Dezső is, és inkább új politikai közösség építésébe fogott, Magyar Péter nékül. Menczer Tamás szerint „Varga Judit mondatai odaát elhozták az igazság óráját. Akinek a családja sem fontos, annak senki más sem lesz az. A Tiszánál a bomlási folyamat elindult, dőlnek a dominók. Az igazság utat tör magának. Hazugságra nem lehet építeni. Gyurcsánynak sem sikerült.”