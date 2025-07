Orbán Viktor Brüsszel ukránbarát költségvetési tervéről: "A magyarok pénzének legalább 20 százaléka Ukrajnába menne"

Otthon Start Program

Orbán Viktor elmondta, hogy a 2000-es években bankok és a Gyurcsány-kormány belecsalta az embereket a devizahitelekbe, de az Otthon Start Program egy biztonságos hitel, éppen ezért javasolja a fiataloknak – jobb a saját otthonunk hiteltörlesztőjét fizetni, mint az albérletet.

Kapu Tibor

Orbán Viktor megosztotta, hogy Kapu Tibor fontos és értékes kutatásokat végzett a világűrben. Külön kiemelte az államfő, hogy 12 olyan nemzet van a világon, amelyik embert küldött az űrbe, és közöttük vannak a magyarok is – illetve azt is aláhúzta, hogy Cserényi Gyula tartalék űrhajósnak is jár az elismerés a munkájáért.

Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor interjúját: