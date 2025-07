Orbán Viktor: Brüsszel azonnal vonja vissza az ukránbarát költségvetési tervét!

Brüsszelben most zajlik az Európai Unió következő, 2028-tól 2035-ig szóló költségvetés vitája. A tervezet jelentősen átrendezné az EU kiadásait, csökkentve a mezőgazdasági és régiós támogatásokat, miközben kiemelt szerepet kapna a védelem és innováció. A dokumentum 88 milliárd eurós támogatást irányoz elő Ukrajnának, és Brüsszel új adók bevezetését is tervezi.

Ennek kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé egy fontos bejelentést a közösségi oldalán.

„Itt vagyunk a kormányülés szünetében, meghallgattuk az agrárminisztert és az Európai Uniós ügyekért felelős minisztert, Bóka Jánost is. Megtárgyaltuk a Brüsszeli javaslatot. Ez egy 7 évre vonatkozó költségvetési javaslat. A kép, amely kibontakozik, súlyosabb, mint gondoltuk. Már nem csak Brüsszelben áll a bál, hanem az európai tanács budapesti képviseletén is, ahol most zajlik a magyar gazdák tüntetése. Úgy összegezhető Brüsszel javaslata, hogy az egy ukránbarát költségvetés. A célja pedig világos, mint a nap: Ukrajnába akarják vinni az európai emberek pénzét. Ez a brüsszeli terv még tárgyalási alapnak is gyenge, azt javasoljuk, vonják vissza, és készítsenek egy olyat, ami nem Zelenszkij és Ukrajna érdekeit, hanem az európai emberek és az európai gazdák érdekeit szolgálja. Brüsszelt meg kell állítani!” - hangoztatta a kormányfő.