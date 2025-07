Lezuhant egy repülőgép, rengeteg a halott

Kegyetlen katasztrófa híre rázta meg Bangladest: lezuhant egy katonai vadászgép, egyenesen egy zsúfolt iskola területére, tűzvészt és pánikot hagyva maga után hétfő délután. Legalább 20 ember – diákok, tanárok és a pilóta – vesztette életét, és több százan sérültek meg a szörnyű balesetben.

Az iskola tanárai és a személyzet hősiesen próbálták kimenekíteni a gyerekeket, ám így is rengeteg áldozata van a tragédiának (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

„Láttuk, hogy a gép lángol, majd egyenesen az épületnek csapódott!” – mesélte Hasbya Rahman, a Milestone School egyik diákja, aki épp az osztályban ült, amikor a pokoli esemény történt. „Füst és sikolyok töltötték be a levegőt, az emberek menekülni próbáltak, ám sokan csapdába estek a tűz és füst miatt.”

Az iskola tanárai és a személyzet hősiesen próbálta kimenekíteni a gyerekeket, ám a katasztrófa a legkisebbeket is elérte: az épületben óvodások és kisiskolások is voltak, akik közül többen is áldozataivá váltak a katasztrófának.

Szemtanúk szerint az első kórházba érkezők súlyos égési sérülésekkel küzdöttek. A bangladesi hatóságok közölték, hogy a tragédia egy műszaki hiba miatt következett be, ám a pontos okokat még vizsgálják. A nemzet vezetője mély részvétét fejezte ki auz áldozatok hozzátartozóinak, és nemzeti gyásznapot rendelt el keddre – írja a People.

A tűz, a pánik és az emberi dráma sokkolta az egész országot, miközben a túlélők és az érintett családtagok a legszörnyűbb rémálmukat élik át.