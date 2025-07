Megkapják a jó szelet az idei Kékszalag vitorlásverseny résztvevői

Volt egy pont a hétfő éjszaka pusztító vihar után, amikor úgy tűnt, hogy a Balatonon is alapos munkát végzett ítéletidő és az amiatt keletkezett károk miatt esetleg el kell halasztani a július 10-ére, reggel 9 órára tervezett 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj rajtját. Szerencsére úgy tűnik, sikerült időben rendezni a sorokat úgy a szervezők, mint a versenyzők részéről, így a tervezett időpontban eldördülhet a startpisztoly.

Az idei Kékszalag első versenynapján nem is kívánhatnának jobb szelet a versenyzők, mint ami az előrejelzések szerint várható - miközben a parton a nézők sem fognak megfagyni vagy megégni. Fotó: Bodnár Boglárka

Arról, hogy a július 7-én pusztító vihar milyen erővel csapott le a Balatonra, illetve miért is jelentett veszélyt a verseny rajtjára nézve, Szerednyey Béla, színművész beszélt a Borsnak. Az ítéletidő ugyanis alaposan megtépázta a balatonfüredi kikötőt, illetve a hajókat is – köztük az 54 éves színész Queen Luccy nevű vitorlását is: a nagy méretű orrvitorla szakadt szét a színész hajóján, de úgy tűnik, hogy a rajtra rendben lesz minden – ahogy a többi hajóval és a kikötővel is.

A hírek szerint jó szelünk lesz, talán túl jó is, de ezzel együtt, úgy gondolom, ha nem jön közbe semmi a nyílt vízen, akkor 16-18 óra alatt körbeérünk

– mondta a színművész a Borsnak.

Ilyen idő várja a versenyzőket az idei Kékszalagon

Azt követően, hogy a verseny rajtja „megúszta” a júliusi ítéletidő tombolását, a Kékszalag indulóit és az érdeklődőket most leginkább az foglalkoztatja, hogy milyen időjárási körülmények várják őket idén a tókerülő vitorlásversenyen. A megmérettetés honlapján Horváth Ákos, meteorológus foglalta össze, hogy pontosan mire is lehet számítani idén.

A verseny időjárását egy elvonuló ciklon és egy épülő anticiklon közötti stabil áramlási rendszer határozza meg. A várhatóan magas átlaggal fújó északnyugati szél erőssége a nyugati medence irányába csökkenni fog, de még a Keszthelyi-hegység alatt is élénk marad az első 36 órában. A szél a második napon mérséklődik de várhatóan a verseny végéig kitart. Főleg az első napon a keleti medencében erősen szeles versenyre lehet számítani

– mondta a szakember.

A verseny július 10-i, reggel 9 órai rajtjára az élénk alapszelet kísérő erős lökések lesznek jellemzőek – egy-egy viharos széllökéssel. Ugyanakkor már az első versenynap alatt mérséklődni fog a légáramlás, ami az éjszaka folyamán tovább gyengül. Kezdetben erősen, majd változóan felhős idő várható csapadék nélkül, tehát nem fog egész nap égetni a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok körül alakul, éjszakára 20 fok körüli hőmérsékleti értékek várhatóak. Pénteken, azaz július 11-én, a verseny második napján már lényegesen gyengébb szél várható, az esti órákra pedig teljesen „elfogyhat” a szél, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul.