Időjárás: brutális fordulat jön, erre figyelmeztet a meteogyógyász

Vajon mi várható majd a hét további napjain? Nos, ha lassan is, de emelkedik a hőmérséklet. Szerdán már 25 fokot is mérhetünk, de továbbra is számíthatunk záporokra és zivatarokra. Szombatra és jövő hét vasárnapra – július 13. – pedig visszatér a kánikula, 34-36 fok is lehet.