Időjárás: drámai változás jön augusztusban, Magyarország is veszélyben

A klímaváltozás hatásaiban lehet kételkedni, de az utóbbi évek pusztító viharai, árvizei, erdőtüzei mind jól mutatják, hogy bizony valós jelenséggel állunk szemben. A májusi hűvösebb idő után idén már átélhettük az első hőségriadót, ami ráadásul már hármas fokozatú volt, vagyis az időjárás tényleg szélsőségesre fordult. És még csak a nyár elején járunk.

A forró időjárás után augusztusban jöhetnek a hatalmas szélviharok is. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó Észak-Magyarország

Vajon a mi régiónkban milyen további hatásokra számíthatunk még idén nyáron? Nos, az mkweather.com számításai szerint Európa középső és keleti részén pusztító forróságra és aszályra készülhetünk. Szicíliában például akár 50 fok is lehet, a Balkánon 42-48, míg Magyarországon 40 fokos hőségnapok is jöhetnek. Az orosz tajgában heves erdőtüzek lehetségesek, Moszkvában átmeneti porfelhő is előfordulhat a tüzekből, sőt vízellátási problémák is előfordulhatnak.

Egyre szélsőségesebb az időjárás

Akik még mindig kételkednek a klímaváltozásban, azoknak itt egy érdekes adat az mkweather.com alapján. Eszerint a 2025-ös, bejelentett sarkvidéki tengeri jég kiterjedésének maximuma télen a feljegyzett legalacsonyabb volt, 14,33 millió km². Ez 80 000 km²-rel kevesebb a 2017. március 7-én mért előző mélypontnál. De mit is jelentenek az ex-hurrikánok, melyek augusztusban már Magyarországon is megjelenhetnek? Nos, azokat a trópusi ciklonokat nevezzük így, amelyek már nem felelnek meg a hurrikán definíciójának, de még mindig jelentős szélsebességgel és csapadékmennyiséggel rendelkeznek, és hatással lehetnek a szárazföldre. Ezek az ex-hurrikánok általában az Atlanti-óceánról érkeznek Európa felé, és gyakran okoznak heves esőzéseket, erős szelet és áradásokat is, sokszor erőteljes károkozással. Vagyis, akik még nem döntötték el, hogy mikor menjenek szabadságra, az előrejelzések alapján inkább a júliust válasszák, hiszen egy vízparti nyaraláshoz, de bármilyen szabadtéri programhoz is biztonságosabbnak tűnik ez a hónap, ha Magyarországot is érintik majd ezek az ex-hurrikánok.