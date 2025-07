Hibák a köbön: ezért halt meg egy 3 éves ártatlan kisfiú

Sorozatos hibák miatt nem kapta meg időben a kórházi ellátást a hároméves kisfiú, Theo Tuikubulau, akit, ha időben kezelnek a szepszisével, akkor ma is élne. Ráadásul mindezt nem a gyászoló szülők, hanem az ügyet vizsgáló halottkém jelentette ki.. Kiderült ugyanis, hogy a csöppség hiába küzdött influenzaszerű tünetekkel, magas lázzal és légzési nehézségekkel, több ok miatt is késett a segítség. Jöjjenek a részletek!

Három végzetes ok vezetett a kis Theo halálához (Fotó: Unsplash)

Theo halálát egy invazív A csoportú streptococcus fertőzés, szepszis okozta, amelyhez hozzájárult az időben történő ellátás biztosításának elmulasztása is

– közölte a halottkém kiemelve, a kisfiút szülei a tragédia előtt ugyan kórházba vitték a gyermeket, ám onnan néhány órával később kiengedték, mivel úgy vélték, csupán felső légúti fertőzéssel küzd Theo.

Emlékszem, hogy az orvos figyelmeztetett, lehet, hogy Theo rosszabbul lesz, mielőtt javulna az állapota. Én pedig azt hittem, a teste így harcol a fertőzés ellen. Néztem, ahogy a fiam egyre rosszabbul lesz, és azt gondoltam, ez így normális, pedig valójában haldoklott

– emlékezett vissza Kayleigh Kennerford, Theo édesanyja. Ám egy ponton az anyuka érezte, hogy valami nem stimmel, így hívta a zárójelentésen lévő számot. Csakhogy lerázták őt. Ezt követően a sürgősségi segélyhívót is felhívta 2022. július 6-án, este 11-kor, azonban a mentő többszöri újrahívást követően csak másnap, hajnali fél egykor érkezett meg. Theo így csak hajnali 1 óra körül ért be a kórházba, ahol fél órával később meghalt.

Mint a nyomozás során kiderült, a tragédiát a félrekezelés mellett az okozta, hogy a mentőszolgálat sürgősségi osztálya 1-es kategóriásként kezelte az ügyet, miközben az valójában kettes besorolású volt, részben ezért is ért ki későn a segítség – írja a Mirror.