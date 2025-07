Fotókon a pusztítás – egy Ford okozta a hatalmas tüzet

Mintegy ötven hektáron égett a száraz növényzet Zsadány és Komádi között, az út menti gyepes területen tegnap délután. A tűz egy természetvédelmi területet, legelőt, valamint egy lakatlan, romos tanyaépületet is érintett, továbbá szalmabálák is veszélybe kerültek – írja a katasztrófavédelem. – A tüzet a szeghalmi, a gyulai, a berettyóújfalui hivatásos, valamint a Komádi önkormányzati tűzoltók körülhatárolták, majd eloltották. A helyszínre riasztották a Békés Vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatát is. Az eset során személyi sérülés nem történt. A Haon értesülései szerint az egyik balesetekkel foglalkozó Facebook-csoportban megdöbbentő részletek láttak napvilágot a tűzvész kapcsán.

A Ford Transit gumija menet közben lángra kapott Fotó: Katasztrófavédelem

Az egyik bejegyzésében alapján, kedden a 4219-es úton Komádi és Zsadány között egy meglehetősen túlterhelt Ford Transit, aminek jobb hátsó gumija menet közben lángra kapott. A sofőr félreállt az árokpartra. A lángoló kerék azonban levált és begurult a mezőre, ahol mindent felgyújtott.

