„Pillanatok alatt megtörtént” – Életével fizetett a férfi, amiért rosszkor volt rossz helyen

A férfit kritikus állapotban szállították kórházba, de kevesebb mint 24 órával később meghalt.

A döbbenetes eset július 16-án, szerdán 16:30 körül történt a Nassau Open MRI központban, New York állam Westbury városában. A rendőrség szerint a férfi épp akkor lépett be a vizsgálóhelyiségbe, miközben az MRI-gép már működésben volt.

Fotó: Pexels

A nyakában egy nagy fémlánc volt, ami miatt a mágneses tér egyszerűen berántotta őt a gépbe

– közölte a rendőrség.

Egy szemtanú szerint a férfi azért ment be a terembe, mert meghallotta rokonának sikítását, és segíteni próbált – annak ellenére, hogy figyelmeztették, ne lépjen be. „Nem hallgatott a tiltásra, csak rohant be a kiáltásokat hallva” – mondta a szemtanú. Az MRI-gépekben használt mágnesek több tesla erősségűek, és még a legkisebb fém is halálos repülő lövedékké válhat a térben.

A mágnes mindig be van kapcsolva, nincs „kikapcsolt állapot” – a baleset így pillanatok alatt megtörtént

– tette hozzá a rendőrség.

A férfit azonnal kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A sérülései természetéről hivatalos információt nem adtak ki – számol be az esetről a Mirror.