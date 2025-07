Ismét vér folyt a Deák téren: két társaság esett egymásnak

Újból ver folyt a Deák téren – tudta meg a Metropol. Lapunk információi szerint július 20-án, a hajnali órákban ismét két bulizó társaság veszett össze, ami verekedésbe, később vérontásba torkollott. Az egyik fiú el is ájult, vele percekig senki sem foglalkozott, míg végül egy fiatal fiú mentette meg.

Két társaság veszett össze a Deák téren (Olvasói fotó)

Bulizó fiatalok vesztek össze a Deák téren

Tragédia tragédiát követ a Deák téren. Ahogyan az ismert, korábban, 2020 májusában a 18. születésnapját ünneplő Cs. Krisztián két fiatalt késelt halálra a Deák téren. Majd 2023 februárjában Kozák Martin a baráti társaságával egy budapesti játékteremben szórakozott. Már hazafelé indultak, mikor a kettős gyilkosság helyszínétől kőhajításnyira levő Danubius-kútnál összeszólalkoztak egy másik társasággal. K. Zsolt nehezményezte, hogy Martin egyik kísérője „rámozdult” Zsolt korábbi barátnőjére. A fiatal férfiak összeverekedtek. Martin megpróbálta őket szétválasztani, de ekkor Zsolt kést rántott és halántékon szúrta a fiút.

Ellepték a rendőrök a helyszínt (Olvasói fotó)

Most pedig szintén két társaság szólalkozott össze. Információink szerint egy 19 éves magyar-ukrán származású fiúnak szóltak be először, mivel ő a buli közben fel merte hívni az édesanyját. A többiek cikizni kezdték, majd, mivel ő is felhúzta magát, verekedés kezdődött. Úgy tudjuk, hogy a fiút és a barátnőjét is megütötték. A fiatal srác akkorát kapott a szemtanúk szerint, hogy azonnal elterült a betonon és onnan már fel sem állt. A két társaság tagjai percekig csak nézték, meg sem próbáltak segíteni neki.

Megsérült az áldozat csuklója (Olvasói fotó)

Szerencsére arra járt egy fiatal fiú, aki odarohant a földön fekvő sráchoz, hogy segítsen rajta. Mivel eszméletlen volt, próbálta őt magához téríteni, majd megnézte a pulzusát. Ekkor látta meg, hogy a fiú vérzik, a csuklóján egy vágás van. Információink szerint a segítő azonnal felemelte a sérült karját, majd egy másik fiú nadrágszíjával elszorították a karját, hogy ne vérezzen tovább. Végül mentőt hívtak hozzá. A Metropol információi szerint több fiatalt is előállított a rendőrség a balhé után.

Egyelőre nem tudni, hogy a fiatal sérülését mi okozta: penge, törött üveg vagy kés... Ezt még vizsgálja a rendőrség.