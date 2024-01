A Deák téri késelés áldozatának édesanyja: „Muszáj volt megtudnom, mi történt a fiammal”

Mint arról a Metropol is beszámolt, egy éve, egy februári hétvégén megkéseltek egy 18 éves fiút a Deák téren. Az eset nagy felháborodást váltott ki. Az áldozat, Martin édesanyja most megnézte a térfigyelő kamera felvételeit, nem is egyszer, négyszer is. Tudni akarta, mi történt a fia halála előtt, miért kellett meghalnia és hogyan töltötte utolsó éber pillanatait.

Rengeteg mécsest gyújtottak a késelés helyszínén – Fotó: Bors

Tudom, hogy a gyermekemet már sehogy sem tudom visszahozni az életbe, de szeretném, hogy a gyilkosa kapja meg a méltó büntetését. Szeretnék a szemébe nézni, és megkérdezni tőle, hogyan volt ennyi ereje, hogy pont halántékon szúrja Martint

– mondta a Borsnak az elkeseredett édesanya.

Azon a végzetes estén a 18 éves Martin szórakozni ment az unokatestvérével és néhány barátjával. Egy játékteremben töltötték az időt. Martin csupán üdítőt fogyasztott, a többiek egy kevés sört ittak. Miközben hazafelé tartottak, összevesztek egy másik társasággal, majd K. Zsolt megkéselte Martint. A sértettet eszméletlen állapotban szállították kórházba. Soha többé nem is tért magához. A fiú édesanyja, Kitti folyamatosan látogatta a kómában fekvő gyermekét. Kitti most a Borsnak részletesen beszámolt Martin utolsó éberen töltött perceiről.

„K. Zsolt társasága elkezd egy idős hajléktalannal kötekedni, majd a fiam gyilkosa rá is kést ránt. A szerencsétlen ember elmenekül, K. barátai és a barátnője pedig szó szerint lefogja Zsoltot, nehogy a hajléktalan után eredjen” – árulta el a Borsnak Kitti.

A következő pillanatokban arra a területre érkeznek Martinék. A 18 éves fodrásztanuló a saját társaságától elszakadva leül egy padra az ott levő szökőkút közelében.

A fiam barátai összetalálkoznak K. Zsolttal és bandájával. Először beszélgetnek, majd a Martin köréhez tartozó egyik fiú beáll Zsolt barátnője mögé, és megfogja a kezét. A lány szintén simult hozzá

– mesélte Kitti.

Martin 18 évet élt – Olvasói fotó

K. Zsoltnak ez természetesen nem tetszett, ezért a két fiú összeverekedett. Martin egy másik barátja odaszaladt, hogy a bajba jutott cimborát elvigye onnan. Időközben odalépett hozzájuk egy turista, aki megláthatta, hogy Zsolt a farzsebében lapuló kése felé nyúl. Ez azért feltételezhető, mert integetett neki, ami olyasmit jelenthetett, hogy »nem szabad«.

A bökőt a fiam is észrevehette, mert odament, és a barátja védelmében megütötte K. Zsoltot, aki aztán elővette a kését és bökött is vele – mondta Kitti.

A gyászoló anya szerint nem egyértelmű, hogy a szúrást Zsolt pontosan kinek szánta. A végzetes éjjelen Martin és a barátja is fehér kabátot viselt. A támadót korábbról nem ismerték, ezért meglehet, hogy a felfokozott hangulatban a gyilkossággal gyanúsított férfi összekeverte őket.

A szúrás pillanatában Zsolt szemben állt Martinnal. Jobb kézzel suhintott a fiam irányába, ezért a penge bal oldalról érte a gyermekemet. Fel kellett volna ismernie, hogy eredetileg nem a fiammal veszett össze

– szögezte le Kitti, és hozzátette, talán soha nem fog kiderülni, hogy mi célból, de a végzetes éjszaka Martin is készített egy videófelvételt, melyen a késelő neve is elhangzik.