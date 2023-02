„Folyamatosan imádkozom a fiamért” - súlyosbodott a Deák téri késelés áldozatának állapota

Ahogy arról korábban már beszámoltunk vasárnap hajnalban brutális késelés történt a Deák téren. A balesetben egy 18 éves fiatal súlyosan megsérült.

Ismét késelés történt a Deák téren Fotó: Ripost

Kittit vasárnap hajnali negyed háromkor értesítették, hogy gyermekét, Martint megkéselték a Deák téren.

A mentősök sikeresen újraélesztették és bevitték az intenzív osztályra. A rendőrök azt mondták nekem, hogy a történtekről van egy kamerafelvétel, amin nem látszik a tettes. Aztán kiderült, hogy egy másik felvétel is van. Ezt a borzalmat nem lehet eltussolni, bízom benne, hogy minden ki fog derülni. Még csak januárban töltötte be a 18-at

- mondta a Borsnak az anyuka.

„Folyamatosan imádkozom a fiamért, de sajnos rosszabbodott az állapota. Az orvosok beengedtek hozzá, így megfoghattam a kezét és beszélhettem is hozzá. Az orvosok szerint Martin hall engem. Ezt onnan tudják, hogy a fiam sír. Én is látom, hogy könnyezik” - nyilatkozta zokogva Kitti, aki nem tudja pontosan, hogy mi lehetett a konfliktust kiváltó ok.

A Bors úgy értesült, hogy a fiatalok egy lány miatt vesztek össze. A rendőrök a támadót rövid időn belül elfogták Kőbányán.

Nem ez volt ez első ilyen esett. 2020. május 22-én hajnalban, a Deák tér közelében a 18 éves Cs. Krisztián halálra késelte a 21 éves K. Gergőt és a 16 éves M. Lászlót.