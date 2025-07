Egyre népszerűbbek a különböző szépészeti műtéti beavatkozások. Közülük is előkelő helyen szerepel a zsírleszívás, amelyet Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként fiktív tb-számra megcsináltatott magának a Honvédkórházban, a felesége parancsára. A zsírleszívás is, amely egyre növekvő népszerűségnek örvend – és már nem csupán a nők körében. Pedig azért még a mai napig is elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az edzőtermek látogatása és a diéta helyett inkább ezt az utat választja, ha fogyni akar. Mint Magyar Péter kedvenc tábornoka, a manapság Toka Tábornoknak is csúfolt Ruszin-Szendi Romulusz – írja a Ripost.

Bár elég barbár módszernek tűnik, a zsírleszívás valójában gyors és fájdalmaktól mentes, ugyanakkor még mindig eléggé drága beavatkozás

Fotó: Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels/Képünk illusztráció

Az 1970-es években vált elérhetővé és azóta is felfelé ível a zsírleszívás népszerűsége

A zsírleszívás egy plasztikai eljárás, amely során eltávolítják a műtétre jelentkező páciens lerakódott zsírpárnáit

a combokról,

a hasról, a fenékről,

a karokról,

a tokáról, illetve

a térdekről és a bokákról, de

még akár a férfi mellről is!

Amit a volt vezérkari főnökről tudni lehet, a hasán lévő nagyméretű zsír mellett a tokáját is átszabathatta tb-re. Esztétikai okokból, a felesége megparancsolta neki!

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök

Ezt a procedúrát kell végigjárnia annak, aki a zsírleszívást választja

Aki bevállalja, hogy a testsúlycsökkenés és a szépség érdekében a zsírleszívást választja, annak először is egy, a műtéti beavatkozásokat megelőző konzultáción kell részt vennie, ahol a plasztikai sebész a páciens céljainak megismerése után vázolja a folyamatot, illetve annak kockázatait. (Cikkünk természetesen tájékoztató jellegű, az alapos orvosi konzultációt nem helyettesíti.)

Az orvos aztán szakmai szempontok alapján dönt arról is, hogy miként végzi el a zsírpárnák eltávolítását:

szívás asszisztált zsírleszívással,

ultrahangos zsírleszívással, vagy

vibrációs zsírleszívással.

Mindegyik módszerhez speciális kanülöket használ a sebész. Ezek valamilyen zsírbontó anyagot (például nátrium-kloridot vagy nátrium-hidrokarbonátot), helyi érzéstelenítőt (általában Lidocaint) és vérzéscsillapítót (például adrenalint) tartalmaznak. A beavatkozást helyi érzéstelenítésben vagy altatásban végzi a sebész, aki apró, pár milliméteres bemetszéseket ejt a bőrön. Ezeken keresztül aztán egy speciális folyadékot fecskendez a zsírszövetbe, hogy az fellazuljon és könnyebben eltávolítható legyen. A zsírpárnák leszívása a kanüllel történik, ami a bemetszéseken keresztül éri el a zsírszövetet. Miután a kanül végén lévő vákuum segítségével a csöveken át eltűnik a zsír a szervezetből az orvos összevarrja a bemetszéseket és kompressziós kötést helyez rájuk. Zsírleszívást követően tanácsos kerülni a fizikai megerőltetést és a napozást. Nem árt továbbá tisztában lenni azzal, hogy – mint a legtöbb műtéti beavatkozás esetében – a zsírleszívás után is kialakulhatnak bizonyos szövődmények. Ezek a teljesség igénye nélkül lehetnek:

vérzések és vérömlenyek,

ér- és idegsérülések,

aszimmetria,

a bőr megereszkedése és/vagy elszíneződése, illetve akár

fertőzés is.

Kérdés, hogy Magyar Péter kedvenc katonájának nem érte volna meg jobban az egészségesebb, sportosabb élet és a megfelelő étrend?