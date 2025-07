Mitől jó egy csemegekukorica? Mutatjuk!

Az aszály és a növényt sújtó betegségek megtépázták ugyan a termést, de így is van és lesz is a boltokban hazai csemegekukorica. Már csak az a kérdés, mi alapján válasszunk közülük és hogyan főzzük tökéletesre. Mutatjuk!

Íme néhány tanács a csemegekukorica vásárlásához, megfőzéséhez. Fotó: freepik.com

Lesz elég csemegekukorica a boltokban?

Az úgynevezett frisspiacra szánt terméket elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már júniusban megjelentek a boltokban, de az igazi szezon még csak most jön. A palántázott kukoricának és más termesztési módszereknek, valamint az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők egészen szeptemberig el tudják majd látni a hazai piacot friss csemegekukoricával. Az itthon kapható csemegekukorica szinte kizárólag hazai termesztésből származik, az import aránya elhanyagolható – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán.

A kukorica nagy részét öntözik A hazai csemegekukorica-termesztés világszinten az élvonalban van, Kínával és az Amerikai Egyesült Államokkal vagyunk versenyben. Az EU-n belül Magyarországon van a legnagyobb csemegekukorica-termőterület: közel 24 ezer hektáron foglalkoznak csemegekukorica-termesztéssel, a területek 90 százaléka öntözött.

Mennyibe kerül idén a csemegekukorica?

A boltokban, piacokon 5-600 forintról indult az ára, jelenleg pedig 200 és 400 forintért kínálnak egy csövet belőle. Ami pedig a nagybani árakat illeti: az első osztályú hazai kukorica ára 240-280 forint között mozog jelenleg.

Miért vegyünk és együnk ilyenkor sok kukoricát?

Mivel a csemegekukoricának magas a B1, B5, B9 és C-vitamin tartalma, rostban gazdag és az ásványi anyag tartalma (vas, foszfor és magnézium) is magas, érdemes minél többet enni belőle.

A kukorica fogyasztása segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, de hatékonyan segít a tüdőt érő káros hatások tompításában is.

Az agyműködés serkentése révén fejleszti emlékezőképességünket is, ezen kívül a hatóanyagai felkészítik a mellékvesét a stressz-hatások kivédésére.

A benne található cellulóz felszívja a gyomorban lévő nedvességet, ezért úgy érezhetjük, jól laktunk.

Vagyis a fogyni vágyóknak is érdemes ebből a zöldségből rendszeresen fogyasztania. Nem mellesleg sok benne az energia is: száz grammonként 3-4 gramm fehérjét, 20 gramm szénhidrátot és a már felsorolt vitaminokat is tartalmazza.