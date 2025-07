Újabb vasútvonalon indulnak bulijáratok, mutatjuk, hogy hol!

Befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, így az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon ismét a korábban megszokott menetrend szerint járnak a vonatok. Emellett a vasúttársaság azt is közölte, hogy ezeken a vonalakon is több lesz a hajnali, éjszakai járat, vagyis itt is indulnak a bulijáratok!

Véget ért a rákosrendezői felújítás, bulijáratokkal bővül néhány vonal

Simább, kényelmesebb lesz az utazás a felújításnak köszönhetően

A Rákosrendezőn elvégzett karbantartás célja az volt, hogy megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá váljon az esztergomi és a váci, veresegyházi vonatok menetrendje és megelőzhető legyen a műszaki meghibásodások jelentős része. Ennek érdekében több mint másfél kilométernyi vágányt építettek át, csaknem egy tucat váltót cseréltek ki, síneket, betonaljakat és talpfákat cseréltek és részben új lett a felsővezeték-hálózat is. A megújult pályaszakaszon a vonatok közlekedése simább, az utazás egyenletesebb és kényelmesebb – olvasható a MÁV közleményében.

Ez is a felújítás eredménye: indulnak a bulijáratok

A komplex pályafelújítás a szolgáltatások bővítését is lehetővé tette: július 28-tól már ezeken a vonalakon is bővítik a hajnali és az éjszakai közlekedést, vagyis újabb bulijáratokat kínálnak a hétvégi esti, éjszakai programokon részt vevők hazajutásához.

Más vonalakon már hetek óta közlekednek ilyen járatok Június 1-jétől meghosszabbított üzemidővel közlekedik a MÁV-csoport több fővárosi és agglomerációs (kék és a sárga) Volán- és HÉV-járata is, ezzel igazodva a metrók éjszakai menetrendjéhez. Július 5-től pedig a győri és a lajosmizsei vonalon is javították az éjszakai szolgáltatást.

Az új járatoknak köszönhetően könnyebb lesz egy-egy buliba el, illetve onnan hazajutni

Fotó: A great shot of/Shutterstock

Mik is ezek az úgynevezett bulijáratok?