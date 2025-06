Sokk a kórházban: 14 évesen tudta meg, hogy nincs méhe - Minden álma, hogy anya lehessen

Egy tinédzser éveken át hiába várta első menstruációját, édesanyjával még nem sejtette, mekkora fordulatot vesz az életük. Az orvosok sokáig csak annyit mondtak: „Várjanak türelemmel.” De ahogy múlt az idő, egyre világosabbá vált, hogy valami nincs rendben. A hosszas vizsgálatok végén, egy fizikális vizsgálat és MRI után derült ki a kegyetlen igazság: Lacey-t egy ritka veleszületett rendellenességgel, MRKH-szindrómával diagnosztizálták, vagyis méh nélkül született. Ez azt jelenti, hogy természetes úton sosem lehet saját gyermeke.

A hosszas vizsgálatok végén, egy fizikális vizsgálat és MRI után derült ki a kegyetlen igazság / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Amikor az orvos közölte, hogy nem lehet gyerekem, összeomlottam

– idézte fel Lacey.

Egész életemben arról álmodoztam, hogy anya leszek. Erre ezt mondják nekem, miközben az orvos a saját négy gyermekéről mesél...

A család hosszú hónapokon át kereste a megoldást, de a diagnózist nem lehetett megváltoztatni. Az igazi segítséget az hozta, amikor Lacey részt vett egy Seattle-i MRKH-találkozón, ahol hozzá hasonló lányokkal ismerkedhetett meg. „Ott éreztem először, hogy nem vagyok egyedül. Rájöttem, hogy ezt túl lehet élni" – mesélte.

Ma Lacey már fiatal feleségként, férjével, Pete-tel tervezi a családalapítást. Bár tudják, hogy a szülőség csak béranyaság révén valósulhat meg, nem adták fel. Pete katonai szolgálatra jelentkezett, hogy anyagilag is megerősítsék magukat a jövőbeli családjuk számára. Már találtak egy termékenységi specialistát is, aki bizakodó – írja a People.

„Lacey mindig is anya akart lenni, ez nem változott, csak az út lett más” – mondta az édesanyja. A család most közösségi támogatásban is reménykedik, hogy finanszírozni tudják a béranyaság költségeit.