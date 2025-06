Szerencsés időszak elé nézünk; nem értenek egyet a főpolgármesterrel a BKV dolgozói; kisfiú szorult a villamos alá

Néhány napot kell már csupán várni és június 9-én a Rákba lép a Jupiter, hogy aztán ott is maradjon egészen 2026. június 30-ig. Ez idő alatt a Jupiter a Rákban igencsak jótékony hatást fog gyakorolni az életünkre. Nem véletlenül, hiszen az asztrológiában a Jupiter a bőséget, illetve a növekedést, továbbá a bölcsességet jelenti. Sok helyütt a „nagy szerencse bolygójaként” hivatkoznak rá. Na de az, hogy mit ígér nekünk a Jupiter a Rákban, kiderül itt.

Szerencsés időszak elérkeztét jelzi, hogy a Jupiter a Rákba lép. Fotó: Antonio Garcia Prats / Pexels

Karácsony Gergely hétfőn előbb bejelentette, hogy „tulajdonosi döntéssel” leállítja Budapest tömegközlekedését, amit aztán pénteken, 11.50–12.00 között, 10 percre meg is tett. Azóta a döntéssel kapcsolatban ellentmondásos kommunikáció zajlik, Karácsony a szakszervezetek döntésének állítja be az akciót, erről azonban utóbbiak többsége még csak nem is tudott. Az ügy részleteiről itt olvashat bővebben.

Karácsony Gergely a budapesti tömegközlekedőket bünteti, amiért csődközelbe juttatta a fővárost! Fotó: MW

Kisfiú szorult a villamos alá a XI. kerületben, a Villányi úton, hétfőn, késő délután. A gyermek vélhetően az iskola után igyekezett haza és meglehet, hogy éppen a balesetben is érintett járatot akarta elérni, amikor valahogy a szerelvény alá került. A kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat, a gyermeket ugyanis ki kellett emelni a tonnás monstrum alól.

Kisfiúról kellett leemelni egy villamost, miután a gyermek valahogy a szerelvény alá került. Fotó: Mediaworks archívum

Hatalmas, 10 kilométeres torlódás fékezte a forgalmat június 2-án, hétfő reggel az M0-s autópályán. Az autók szinte mozdulatlanul álltak, miközben pár kilométerrel arrébb drámai életmentés zajlott. A forgalom ugyanis egy szörnyű motorbaleset miatt állt meg, ami az autópálya 39-es kilométerénél történt és amelyben a motoros összeütközött egy személyautóval, továbbrepült, egyenesen neki egy Transporternek.

A motorbaleset miatt közel tíz kilométeres dugó alakult ki (Fotó: Metropol)

A csíksomlyói zarándoklat idén nemcsak egy spirituális út, hanem a természet sebezhetőségével való találkozás is. Böjte Csaba megállt a hívekkel a parajdi sóbánya előtt, ahol a régi székely himnusz eléneklésével adtak hangot együttérzésüknek. A világhírű parajdi sóbánya turisták és gyógyulni vágyók által látogatott szintjét elárasztotta a kiömlött Korond-patak. A magyar kormány már felajánlotta segítségét az Erdélyben levő bánya helyreállításához.