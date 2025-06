Kisfiú karja szorult a villamos alá Budán – megrázó fotók

Hatalmas felfordulás támadt a XI. kerületben, a Villányi úton, miután az egyik megálló közelében szörnyű villamosgázolás történt hétfőn, késő délután. Információink szerint az esetet csak súlyosabbá teszi, hogy az áldozat ez esetben egy általános iskolás kisfiú, aki éppen az út egyik oldalára próbált átszaladni.

A villamosgázolás hétfőn, a délutáni órákban történt Fotó: Metropol

10 éves kisfiú a villamosgázolás áldozata

Lapunk úgy értesült, hogy a gyermek vélhetően az iskola után igyekezett haza és meglehet, hogy éppen a balesetben is érintett járatot akarta elérni, amikor valahogy a szerelvény alá került. A tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkálatokat, a gyermeket ugyanis ki kellett emelni a tonnás monstrum alól.

Embert gázolt a villamos Budapest XI. kerületében, a Villányi út és a Késmárki utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd egy embert kiemeltek a villamos alól. A baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A fiúért gyermekmentő érkezett Fotó: Metropol

Információink szerint a gyermeknek a karja szorult be a járat alá, teste más részét vélhetően nem érte sérülés. A helyszínre hamarosan szirénázó gyermekmentő is érkezett, a kisiskolást nekik adták át, miután a tűzoltóság munkatársainak sikerült kiszabadítaniuk a sérültet a villamos alól. Úgy tudjuk, hogy a közelben sétáló szemtanúk sokkos állapotban nézték végig a hátborzongató eseményeket, majd a mentés drámai perceit is, miközben egy emberként imádkoztak a fiúcska életéért.

Úgy tudjuk, hogy a fiúnak a karja szorult a járat alá Fotó: Metropol

Sajnos nem ez volt az egyetlen tragikus villamosbaleset az elmúlt napokban: egy nappal korábban ugyanis Szegedre rohantak a mentők, miután a Tisza Lajos körúton egy fiatal férfit gázolt el az ott haladó villamos. Vélhetően nem véletlen baleset történt: a szemtanúk szerint ugyanis a férfi szándékosan lépett a járat elé, ahonnan még akkor sem volt hajlandó elmozdulni, miután a sofőr jelzett és dudált is neki. Szerencsére ez a baleset sem volt végzetes: a sofőr rutinjának köszönhetően a férfi túlélte a végzetesnek tűnő ütközést és nem szorult a szerelvény alá. Úgy tudjuk, hogy a mentési munkálatok alatt is végig magánál volt, a mentők súlyos sérülésekkel vitték őt kórházba.