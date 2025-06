Éppen kilenc éve, hogy elment a magyarok kedvenc pofonosztója

Szombaton lesz a legnagyobb magyarországi földrengés évfordulója

262 évvel ezelőtt egy június 28-ai napon földrengés döntötte romba Komáromot. Ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés. A Richter-skála szerint 6,2-6,3-as magnitúdójú volt. 63 ember halt meg, száznál több sérült volt, az épületek több mint 90%-a sérült vagy összedőlt. A rengések erős morajtól kísérve, gyengülő erővel még napokig folytatódtak egészen szeptemberig, nagyobb utómozgások pedig még majdnem egy évszázadig (1783, 1806, 1822, 1841, 1851) előfordultak.

Elon Musk szombaton lesz 54 éves

A dél-afrikai származású amerikai üzletember, feltaláló, a Tesla autógyár tulajdonosa 1971. június 28-án született Elon Reeve Musk néven. Mára a nevéhez kötődik többek között a Zip2, az X.com, a PayPal, a SpaceX, a Tesla, Inc, a SolarCity vállalkozások és a Hyperloop megtervezése is, és nemrég még a jelenlegi amerikai elnökkel is együtt dolgozott.

Futóest lesz a Hősök terén szombaton

Június 28-án tartják a 31. KIPRUN Futóestet Budapesten, ami a Hősök teréről indul majd. A résztvevők futhatnak negyed- vagy félmaratont, egy vidám váltót vagy akár egyénit, a város éjszakai fényeinek kíséretében. Az eseményről további részletek itt olvashatók.