Ettől te is babonás leszel: ezek voltak a legnagyobb katasztrófák péntek 13-án!

A hajót gyorsan elöntötte a víz, és a jobb oldalára fordult. Annak ellenére, hogy csak pár száz méterre voltak a partokról, 32 ember vesztette életét a luxuscirkálón utazók közül. Az anyagi kár pedig egymilliárd dollárra rúgott.

A Costa Concordia balesete a legutóbbi híres katasztrófa, ami péntek 13-án történt (Fotó: Vandeville Eric)

Ezek az esetek is bizonyítják, hogy péntek 13-án valóban megtörténhetnek a legnagyobb katasztrófák is. Bár ahogy láttuk, ezekhez a tragédiákhoz hozzájárultak az emberi mulasztások és a gonoszság is.

Ebből is látszik, hogy úgy kerülhetjük el legkönnyebben a balszerencsét nemcsak péntek 13-án, de bármely más napon is, ha felkészülünk mindenre, és a legnagyobb odafigyeléssel végezzük el a ránk bízott feladatokat.