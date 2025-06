Óriási a pusztítás Parajdon - Továbbra sem lehet tudni, mikor lehet vége

Május végén, a hetek óta tartó esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és egy végzetes pillanatban átszakította a védőfóliát, ami addig óvta a föld alatti járatokat. A víz percek alatt elérte a parajdi sóbánya tárnáit. Május 30-a reggelére a bánya teljesen eláradt.

A hatóságok azonnal evakuálták a parajdi sóbánya környékét, így számtalan családnak kellett elhagynia otthonát Fotó: Szabolcs László / Bors

Amire senki sem számított: víz alatt a parajdi sóbánya

A parajdi bányakatasztrófa a környező térség hidrológiai egyensúlyára is kihatott, ugyanis a sóbányából kiszivárgó só megnövelte a Kis-Küküllő vízének sótartalmát, amelyből 39 ezer ember kapja a vezetékes vizet. Ezért pedig június 2-án este veszélyhelyzetet hirdettek Maros megyében, immáron Dicsőszentmárton, Szászbogáncs és több kisebb település is érintett lett a katasztrófában.

Tizenhat településen azóta sem iható a csapvíz, a hatóságok pedig 30 napra veszélyhelyzetet hirdettek.

A baj nemcsak a bányászokat sújtja: mintegy 90 parajdi vállalkozó megélhetése került veszélybe.

Nincsenek emberek, nincsen forgalom, leállt minden a bánya miatt. Mindenki tudja, mi történt. Nem jönnek a turisták

– mondta Ildikó korábban lapunknak, majd hozzátette, hogy ettől azonban még nem adja fel. Amikor meglátogattuk éppen a boltjában állva dobozokat csomagolt: az online rendeléseket készítette össze.

Ez ment meg engem. Csomagolom, viszik minden nap. Itt más nincs, csak a só és a turizmus. Ez adott megélhetést mindenkinek.

- nyilatkozta a Borsnak.

A sóbánya évtizedekig nemcsak munkahely, de gyógyhely is volt. Asztmás gyerekek jöttek ide, sokan évről évre visszatértek kezelésre. Ez most megszűnt és ezzel az élet is megállt.

A faluban mindenki veszített. A sóbánya nem csupán munkahely volt, hanem a közösség színtere is. Fotó: Szabolcs László / Bors

Mit mondott dr. Juhász Árpád, geológus?

A napokban 90. születésnapját ünneplő Juhász Árpád szakértő szemmel követi a sokakat megrázó történéseket.

Ilyen vízmennyiség ellen az a fólia már nem védett. Ráadásul a víz hozott magával olyan homok- és törmelékszemcséket, amik meg is tudták sérteni a fóliát, aztán ha az elszakad, egyre nagyobb lyuk keletkezik, és zúdul lefelé a víz

– magyarázta a geológus.