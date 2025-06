Orbán Viktor: a Patrióták egy-két éven belül átalakítják az Európai Uniót

"Magyarország a bizonyíték, [...] a végső érv, ami arról szól, hogy amit beszélünk, az nem üres és forró levegő, az nem vágyálom, az egy valóság, az egy lehetőség" - fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: "lehet keresztény, nemzeti, konzervatív kormányzást csinálni, és az országok meg tudnak maradni a saját nemzeti világukban, a saját nemzeti érdekeik között, nem kell alárendelni magukat semmilyen globalista pénzügyi, üzleti vagy politikai hatalomnak".

Arra kérdésre válaszolva, várható az, hogy az Európai Tanácsban lesz más patrióta is, azt válaszolta: "most is úgy vagyunk, hogy ha tehetnék, megfojtanának a globalisták engem egy kanál vízben minden egyes tanácsülésen, de ez azért nem lehetséges, mert többen is vannak, akik velünk egyetértenek, és rendszeresen kiállnak Magyarország mellett, és én is kiállok mindig mellettük". Ez a bajtársias szövetség épül Brüsszelben - jelentette ki Orbán Viktor.