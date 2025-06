Megrendítő: József a felesége halála után egyedül gondoskodik négy gyermekéről

Közösen gyűjtögettünk, de most minden tervünk romokba dőlt. Az volt a cél, hogy én leteszem a jogosítványt, neki sajnos rosszak voltak a fogai, szerettük volna megcsináltatni, hogy rendben legyen. Sajnos a közösen félretett pénz most másra ment el. Nem nagy a fizetésem, keveset tudok félretenni, de azért spórolgatok, ahogy tudok. Egyelőre a gyerekek miatt nem tudok plusz munkát vállalni, de így is eléldegélünk. Hozzászoktunk ehhez az élethez, de próbálkozok mindennel, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen. Ezt a házat még a testvéremtől kaptam, de ráírattam a gyerekek nevére, hogy legyen nekik egy biztos pontjuk. Természetes, hogy azt szeretném, hogy nekik kényelmesebb legyen az életük. Ők nem igazán foglalkoznak azzal, hogy mi szegények vagyunk, vagy, hogy vannak nálunk gazdagabbak. Fürdés mindig van, tisztán járnak iskolába, panasz nincs rájuk. Mindig dicsérik őket, hogy milyen szépek, a lányok állandóan fonatják a hajukat. A szegény emberek is tudnak jól élni. Sajnos megtörténik, hogy az embernek ilyen a sorsa, ezen már nem tudunk változtatni. A tragédia óta még nehezebbek a mindennapjaink, de a gyerekekből merítek erőt, nem akarom még őket is elveszíteni. Nem engedhetem meg, hogy magam alá rogyjak, muszáj tartani magam. Nekem ők a mindeneim, értük megéri küzdeni. De ez oda-vissza így van, mert ők is nagyon szeretnek. Az összefogás, szeretet sokat jelent nekünk. Nekem csak annyi a kívánságom, hogy együtt legyen a család, és boldogok legyenek a gyerekek…