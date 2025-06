Ma van az első pesti lóverseny évfordulója - 198 éves lett a lovi!

Vasárnap lesz pünkösdvasárnap

Ekkor ünnepeljük a szentlélek eljövetelét és az egyház születésnapjára is emlékezünk. A Biblia szerint ezen a napon gyűltek újra össze Jeruzsálemben a Jézus halála után szétszéledt tanítványok. Miután pedig lángnyelvek képében megszállta őket az Isten, különböző nyelveken kezdtek el prédikálni az apostolok, aminek hatására ezrek tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt.

Június 8-a az Óceánok Világnapja is

Bolygónk több mint 70%-át a világtenger teszi ki. Ahogy a Föld melegszik, egyre nagyobb veszélybe kerül a tengerek élővilága. Az 1992 óta megtartott Óceánok világnapja többek között erre igyekszik felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy mit tehetünk az óceánok védelméért.

Hétfőn munkaszüneti nap lesz pünkösdhétfő miatt

Régebben pünkösdvasárnap mellett a pünkösdhétfő is ünnepnap volt, de a második vatikáni zsinat óta már nem külön egyházi ünnep. Ennek ellenére sok országban – köztük Magyarországon is – pünkösdhétfő továbbra is munkaszüneti nap. Emellett pedig 2018 óta a katolikus egyház pünkösdhétfőn üli meg Boldogságos Szűz Mária ünnepét.