Pénztárcabarát strandételekkel izzít a Lupa

Biztatóan melegszik az idő, az előrejelzések szerint június első napjára már 30 fokot is mutathat a hőmérő, minden adott tehát, hogy a Lupa felé vegyük az irányt. Ráadásul, a nyitónapon az első ötven vendég számára ingyenes lesz a belépés, és továbbra sem kell fizetni – egész szezonban – a 12 év alatti látogatóknak. A tavalyi jegyárak sem emelkedtek és ugyanúgy él az ifjúsági kedvezmény, mint a szépkorúak számára olcsóbb belépés, és a 16 óra utáni „sunset” jegy is 30 százalék kedvezménnyel vásárolható. És jó hír, hogy a változatos büfékínálatban idén feltűnnek majd a pénztárcabarát strandételek is.

A Lupa páratlan élménykínálata pedig idén is csalogató. A Vidámpart a gyermekes szülők központja, ahol egy sekély vizű partszakasz és – többek között – vízidodzsem, trambulin és ugrálóvár teszi teljessé a strandélményt. Tavaly nagy sikerrel debütáltak a Lupán, idén új helyszínen, de változatlan lendülettel száguldanak és repkednek majd a Lupa vizén a Quadro Watersport különböző járgányai: a vízsugárral felemelkedő Flyboard, vagy a hasonló módon röppenő hátizsák, a Jetpack. Választhatjuk továbbá a vízen suhanó különböző eszközöket, mint az Óriásbanán, a Slider, a Crazy Ufo vagy az óriás Fánk. Persze, akinek mindez túl gyors, az egy meditatív SUP-olásra is benevezhet, de a merészebbek egy adrenalinszint-növelő csusszanást is bevállalhatnak az óriáscsúszdán. A homokos strandpályákon pedig ott a strandfoci, strandröplabda, strandkézi, amit csak akarunk. Mindemellett a Lupa-tó Öböl-részén egy kedvezményesebb árú strandrész nyújt feltöltődést azoknak, akik a zöld füves tóparti hangulatot részesítik előnybe.