Gulyás Gergely bejelentette: a kormány átvilágítja a főváros gazdálkodását

Latorcai Csaba: Először törvényes költségvetés kell, aztán jöhet a segítség

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes szerint a kormány készen áll arra, hogy segítsen a fővárosiaknak, ám ehhez előbb rendbe kell tenni Budapest gazdálkodását. A parlamenti államtitkár úgy fogalmazott: „kérdéses, hogyan sikerült a Karácsony Gergely–Tisza koalíciónak csődbe vinni a fővárost”, miközben minden pénzügyi mutató szerint nem lenne indokolt a jelenlegi nehéz helyzet. Kifogásolta, hogy a fővárosban megduplázták az iparűzési adót, miközben a szolidaritási hozzájárulás mértéke nem nőtt olyan arányban, ami ezt indokolná.

Latorcai emlékeztetett: a főváros, Tarlós István leköszönésekor még 214 milliárd forintnyi tartalékkal rendelkezett, ezért szerinte át kell világítani, hova tűntek ezek az erőforrások. Azt is hangsúlyozta, hogy a kormány az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hajtott végre Budapesten, több száz milliárd forint értékben. Csak a kis- és középvállalkozások számára elérhető pályázati lehetőségek több mint 200 milliárd forintot jelentenek, ami szerinte hozzájárult ahhoz is, hogy a fővárosnak nőtt az iparűzési adóból származó bevétele.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a segítség első feltétele, hogy a fővárosi koalíció törvényes költségvetést alkosson.

Hozzátette, hogy Karácsony Gergely korábban is kérhetett és kapott segítséget, legutóbb például a budapesti villamosbeszerzésekhez 54 milliárd forintot biztosított a kormány, amelynek első részletét már át is utalták.