Léghűtő, mobil klíma és fali klíma – mi köztük a különbség?

Vannak olyan eszközök, amik hatékonyan tudják lehűteni a lakásokat, de kaphatók olyan léghűtők és ventilátorok is, amik csak a komfortérzetet javítják, hűvösebb nem lesz tőlük. Mutatjuk, mi a főbb különbség a botokban kapható mobil klíma, fali klíma és más, nyáron népszerű termékek között!

Mi a különbség a boltban kapható klímák között? Fotó: Szakony Attila/Mediaworks-archívum

A legolcsóbb megoldás a ventilátor

Nemcsak árban ez a legkedvezőbb, de ezt a fajta léghűtőt eszközt lehet a legegyszerűbben is beszerezni. Számos modell létezik belőlük: létezik belőle asztali, álló, falra szerelhető, ipari erősségű és oszlopventilátor is. A közös bennük az, hogy nem hűtik a lakás levegőjét, csak keringetik azt. Szinte mindegy, hogy milyen fajta ventilátort veszünk, maximum a komfortérzetünket javíthatjuk velük a nyári melegben. Arra viszont nem rossz megoldás, hogy este, éjszaka a kinti hűvösebb levegőt hatékonyabban bejuttassuk, szétoszlassuk a lakásban.

Egyre több helyen kapni léghűtőt is

A ventilátorok után a következő kategória árban és hatékonyságban a léghűtők. Ezek a berendezések már képesek teljesítménytől függően egy keveset hűteni is a lakás levegőjén, de közel sem annyit, mint egy klíma. Egy léghűtő felépítése nagyon hasonlít a ventilátorokéhoz, annyi különbséggel, hogy nemcsak forgatják a levegőt, hanem egy vízzel átitatott filteren át is fújják azt. Sok ilyen eszközbe jégakkukat is elhelyezhetünk, ezzel is növelve a hűtési hatékonyságot. Azt azonban fontos tudni a léghűtőkről, hogy csak pár fokkal vagy csak érzetre csökkentik a levegő hőmérsékletét, még akkor is, ha több tízezer forint az áruk!

A következő kategória árban és hatékonyságban a mobilklíma Fotó: goffkein.pro/Shutterstock

Mobil klíma: egy eszköz, ami tényleg hűt

A mobil klímák gyakorlatilag a hagyományos, fali klímák kisebb változatai, de van néhány hátrányuk. Igaz, hogy ezek az eszközök akár 5-10 fokkal is képesek a lakás levegőjét lehűteni, de csak akkor, ha ki tudjuk vezetni a gép által kifújt meleg levegőt a szabadba. Mindezt úgy, hogy közben nem engedünk be a lakásba a kinti forró levegőből szinte semennyit. Emellett hangosabbak is mint egy léghűtő vagy mint egy fali klíma. Óriási előnyük, hogy nem kell a beszereltetésével egy szakembert megbízni és jóval olcsóbbak a rendes klímáknál.