Meredek jóslat: pokoli lesz a júniusi időjárás, ennek nem sokan fognak örülni

Igazi meleggel, helyenként 27-33 Celsius fokkal robbant be a jó idő, ám a júniusi időjárás ezután váratlan fordulatot vehet. Egy népszerű meteorológiai Facebook-oldal szerint borongós, fülledt meleg köszönt ránk, amiben nem lesz köszönet!

Az időjárás júniusban borongós, fülledt arcát mutathatja meg (Képünk illusztráció: Shutterstock)

Fülledtséget hoz az időjárás

A koponyeg.hu azt írja, hogy június 4-én, szerdán a hajnali hőmérséklet 14 Celsius-fok körütt alakul, délután pedig 30 Celsius-fok közé melegszik a levegő. Erős hőhullámmal robban be a kánikula, csütörtökön már 31 fok is lehet. A hátralevő napokra brutális hőséget jeleztek elő, de heves zivatarok is érkezhetnek.

Az Astromet ezzel szemben viszont meredeket állít. Az oldal készítője korábban azt jósolta, hogy hazánkban 2025 a viharok éve lesz, és a júniusi előrejelzése sem kecsegtető... Az időjárás az igazi arcát mutatja meg! Az oldal szakértője szerint a hónapban nem a forróság, hanem a fülledtség kapja a főszerepet.

„Fülledtség, zivatarok várhatók, átlagban 30 Celsius fok körüli hőmérséklettel. Egy-egy front érkezik, ilyenkor az átlag alá mehet a hőmérséklet. Nagyon sok lesz a hullámzó front, ami a sok zivatart is generálja” – hangzik el a videóban, amely készítője kiemelve: júniusban 25 zivataros nap várható, becslés szerint az ország területének 30-40 százalékát érintve.

„Megdobja a fülledtséget”

A strandolást felhők és fülledtség fogja beárnyékolni. Kapaszkodj! A hónap folyamán 5 -7 nap lesz, amikor bőséges csapadék hullhat az ország nagyobb részén!

Június közepén igazán fülledt idő lesz, hiszen nagy számban országos zivatarok lesznek. Ezeknek a csúcspontja június 15-én lesz. Ahol fülledt idő lesz, 30 fok alá esik a hőmérséklet. Június 17-én kevesebb zivatar jön, 19-én erős zivatarrendszer érkezik délnyugat felől. Ez utóbbi lehűlést nem hoz, csak megint megdobja a fülledtséget, a nappali átlaghőmérséklet 26-32 fok, az éjszakai pedig 13-20 fok között lesznek.

– állítják az oldalon.

Csak a hónap végére robban be a kánikula, de akkor is hullámzó hidegfront borzolja a kedélyeket.

„Június 20-21-én a meleg a tetőfokára hág a hónapban, akár 32-35 fok is lehet, az azt követő héten 27-33 Celsius fok várható nappal. Június 25-én hullámzó hidegfront jön, három napon át – vélhetően bőséges csapadékkal, záporokkal, zivatarokkal” – derült ki a videóból. „Június 28-án a melegfront a nyugati térségben kisebb záporos, felhős időt hozhat, a keleti területen várható több napsütés” – emelte ki a szakértő, zárásképpen úgy fogalmazva: június végén a hidegfront újra eléri hazánkat, de a hónapot zivatarmentesen zárhatjuk.