Különleges programmal segít a magyar kisvállalkozóknak a SPAR

A vg.hu írja a Spar közleménye alapján, hogy Régiók Kincsei néven a kisvállalkozások, családi manufaktúrák termékeinek piacra jutását segítő programot indít a SPAR Magyarország. Piros almával ellátott logóval is jelzik majd ezeket a termékeket, hogy a vásárlók könnyen felismerjék a minőségi, hazai élelmiszereket, amik mögött valódi emberek, történetek és helyi értékek állnak.

A Régiók Kincsei program termékei már megtalálhatók az áruházlánc üzleteiben / Fotó: SPAR Magyarország

2021-es indulása óta már több díjat is elnyert a helyi kistermelők kiváló minőségű kézműves termékeinek támogatására indított program. A helyi partnerek lehetőséget kapnak ennek a kezdeményezésnek köszönhetően, hogy a vállalat hét regionális központjának néhány tíz kilométeres vonzáskörzetéből be tudják szállítani magas minőségű termékeiket a SPAR üzleteibe – derült ki.

Nem csupán piacot kínál a SPAR Magyarország

A program résztvevői nem csupán piacra jutási lehetőséget kapnak, ugyanis az áruházlánc beszállítói közösségének is részeseivé válhatnak, ami szakmai támogatást, fejlődést és kapcsolatépítési lehetőséget is jelent. Ez a SPAR Beszállítói Akadémia, a Marketing Bootcamp vagy az I Love Hazai podcast is segíti. Sőt, a programban való részvétel még abban is segíthet, hogy egy termék idővel országos, vagy akár külföldi kínálat részévé válhasson.

A SPAR Magyarország idén is elkötelezetten dolgozik a hazai kis- és középvállalkozások termékeinek piacra juttatásán, ugyanis a Régiók Kincsei program célja, hogy helyi értékeket közvetítsen, a magyar termékek támogatásával pedig a gazdaságot, a munkahelyeket és a fenntarthatóságot is erősítve. Már 131 kisvállalkozás vesz részt a programban, és a SPAR üzletek polcain több mint 600 kiváló minőségű magyar termék található meg országszerte a piros almás logóval megjelölve.

A SPAR továbbra is várja az új termékeket, a Régiók Kincsei programba jelenleg is lehet jelentkezni ide kattintva.

