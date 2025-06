Hőségriadóban jégkása? Inkább NE add a gyereknek, veszélyes lehet!

A színes, jeges finomságok akár eszméletvesztést is okozhatnak, ha a bennük található glicerinből (E422) túl sok kerül a kicsik szervezetébe. A hatóság most frissítette iránymutatását, miszerint 7 év alatti gyermekek egyáltalán ne fogyasszanak jégkásákat, mivel több sokkoló eset is történt az utóbbi időben.

A színes, jeges finomságok akár eszméletvesztést is okozhatnak! Fotó: freepik.com / Illusztráció

„Megrendítő volt, amit átéltünk” – mesélte Arla Agnew nagymamája, aki szerint a kétéves kislány 20 percre volt a haláltól, miután egy szülinapon fogyasztott jeges italtól elájult.

Élettelen volt, a vércukorszintje kritikusan alacsony. Az orvos azt mondta, ha 20 perccel később viszik be, lehet, hogy nem éli túl

– tette hozzá a 39 éves nagyi.

Egy másik édesanya, Roxy Wallis két kisfia szintén rosszul lett a jégkásától: „Az egyik hányt, a másik elsápadt és szédült. Sosem gondoltam volna, hogy egy ilyen ital ennyire veszélyes lehet.”

A glicerin egy cukorpótló anyag, ami a slushie jellemző, félig fagyott állagáért felel. Nagy mennyiségben azonban veszélyes lehet: hipoglikémiát, eszméletvesztést és sokkot okozhat.

A Sun idézi az Aston Medical School szakértőjét, Dr. Duane Mellor szerint: „Ha egy kisgyerek túl sok glicerint iszik meg gyorsan, az megzavarhatja a test folyadékháztartását, ami szédülést, hányingert, sőt eszméletvesztést is okozhat.” Prof. Susan Jebb, a brit élelmiszerbiztonsági hatóság elnöke szerint: „A nyári melegben a gyerekek gyakrabban fogyasztanak ilyen italokat, ezért kiemelten fontos, hogy a szülők tisztában legyenek a kockázatokkal.”

A szakértők szerint már egy 350 ml-es slushie is veszélyt jelenthet egy 4 éves gyerekre, ha az ital sok glicerint tartalmaz. A hatóság felszólítja a gyártókat, hogy csökkentsék a glicerin mennyiségét, és ne adjanak ingyenes utántöltési lehetőséget 10 év alatti gyerekeknek.