"A barátaim mindig viccelődtek a rendellenes külsőmön. Aztán anyám bevallotta az igazságot"

Egy huszonegy éves fiatal nő mesélte el történetét, akit egész életében furcsa megjegyzések követtek: barátai és családtagjai gyakran viccelődtek azon, hogy semmiben sem hasonlít a szüleire. Míg a szülők sötét hajúak és barna szeműek, ő világosszőke hajjal és kék szemekkel született. A tréfák – hogy talán örökbe fogadták vagy születésekor elcserélték – sosem tűntek igaznak, de a kíváncsiság nem hagyta nyugodni.

Anyja könyörögve kérte, hogy senkinek ne mondja el az igazságot Fotó: Illusztráció/Pexels

Nemrégiben rendelt egy DNS-tesztet, mert szerette volna többet megtudni a származásáról. A teszt megérkezésekor rögtön megmutatta azt édesanyjának, aki erre szó nélkül elvonult a szobájába. Néhány órával később csendben visszatért, és egy sokkoló vallomással állt elő: a házassága elején rövid viszonyt folytatott egy kollégájával, és lehet, hogy a lánya nem is a férje gyermeke - írja a Daily Mail.

Az anya elmondta, hogy a kapcsolatot azonnal megszakította, amint megtudta, hogy terhes, és remélte, hogy a férje az apa. Ahogy azonban a lány nőtt, egyre világosabbá vált számára az igazság. Az apa semmit sem tud – és az anya könyörgött, hogy ez így is maradjon.

A lány most úgy érzi, hogy hazugságban él. Nehezen viseli, hogy az apja, aki szerető, gondoskodó szülőként nevelte, nincs tisztában a valósággal. Dühös az anyjára, amiért megcsalta a férjét, hazudott neki, és most tőle is elvárja, hogy cinkosa legyen ebben. Bár szereti az apját, most már szeretne utánajárni, ki az igazi biológiai apja. A kíváncsiság és a harag egyszerre gyötri. Kétségek közt őrlődik: joga van-e megtudni az igazságot? Vagy azzal, ha kutatni kezd, árulást követ el az iránt a férfi iránt, aki felnevelte?

Jane Green, a Daily Mail tanácsadója szerint a lánynak nem kötelessége mások titkait cipelni, főleg nem az anyjáét, aki a vallomásával csak a saját bűntudatát hárította át rá. Úgy véli, ha a DNS-teszt megerősíti az igazságot, a lánynak joga és feladata őszintén beszélni mindkét szülőjével. Támogatja, hogy meg akarja ismerni a biológiai apját, mert ez természetes vágy, de emlékezteti: az az ember, aki szeretetben felnevelte, mindig az igazi apja marad – függetlenül a vér szerinti kapcsolattól.