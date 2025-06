Marsi Anikó nagy bajban van: A férje kér segítséget

Marsi Anikó foghatja a fejét, miután a férje külföldről megpróbálta elintézni, hogy az általa megvásárolt két nehéz és nagy bútort A-ból B-be szállítsa egy szakember. Történt ugyanis, hogy a költöztető szőrén-szálán eltűnt, miközben rég elmúlt a szállítás leszervezett időpontja. A Tények műsorvezetője és az éppen zarándok úton járó Gábor most Marsi Anikó követőiben bízik. Talán akad valaki, aki kisegítené őket a kellemetlen helyzetből.

Marsi Anikó férje a követőktől kért segítséget feleségének (Fotó: Szabolcs László)

Marsi Anikó egy hete várja hiába a kifizetett szekrényeket

Gábor ennek érdekében egy videót tett közzé a TikTokon. „Sziasztok! Én Gábor vagyok, Anikónak a férje. Én éppen külföldön tartózkodom. Csinálom a kis zarándokutamat, ami sajnos hamarosan véget ér, egy pár nap múlva. Azért fordulok most hozzátok, mert sokan tudjátok, hogy az én drága feleségemnek az egyik nagy szenvedélye, hobbija a használt bútorok felkutatása. Most is talált az egyik erre szakosodott oldalon kettő szekrénysort. Elküldte nekem, és én megvettem. Felvettem egy szállítóval a kapcsolatot, akivel már korábban egyszer dolgoztam együtt, és a segítségét kértem. Megállapodtunk az összegbe, és ő felvette az eladóval a kapcsolatot.”

Holnapután lesz egy hete, hogy meg kellett volna érkezni a bútornak, és utána ez a költöztető fiatalember eltűnt.

„Nem fogadja a hívásaimat, SMS-re sem válaszol. Úgyhogy segítsetek, légy szíves! A nyolcadik kerületből szeretnék eljuttatni kettő szekrénysort a tizenkettedik kerületbe. Ha tudtok valakit, aki korrekt áron dolgozik, akkor megköszönöm, hogy segítetek! Mindannyian nagyon örülnénk neki” – került fel Marsi Anikó TikTok-csatornájára az üzenet.