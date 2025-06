Időjárás: nagyon durva hidegfront jön, erre figyelmeztet a meteogyógyász

A májusi hideg után az elmúlt napok pokolian forró időjárása máris sokakat megviselt. Az országban elrendelték a másodfokú hőségriadót is, hiszen az ország több pontján már 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, így pusztítóvá vált az időjárás. Persze vannak akik örülnek ennek a nagy melegnek, hiszen végre el lehet látogatni a strandokra, de azért olyanok is akadnak, akiknek ez a hőmérséklet már sok. Ők most fellélegezhetnek, hiszen a hőségnek egy kis időre vége szakad.

Az időjárás jelentősen megváltozik a hidegfront hatására, de eső nem igazán várható Fotó: Szakony Attila SZA Zalai Hírlap

Az emberek, különösen az arra érzékenyek keringési rendszerét nagyon megterhelte az elmúlt pár nap. A 35 fok feletti forróság mellett trópusi éjszakák vannak mögöttünk, amely komoly kimerültséget okozhat

– mondta lapunknak Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. A Meteo Klinika igazgatója szerint ma, június 8-án éri el Magyarországot az a markáns hidegfront, amely északnyugat felől tódul be hazánkba.

Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója Fotó: beküldött

A hőmérséklet az ország egyes pontjain már vasárnap délután és az esti órákban is meredeken zuhanni fog, hétfőre pedig már sokkal kellemesebb, elviselhetőbb idő várható. Ám a hidegfront hatásai sokakat megviselhetnek, ugyanis ilyenkor a vérnyomás rendkívüli módon ingadozhat, gyakoribb lehet a sztrók és az infarktus is, így érdemes odafigyelnünk még jobban a környezetünkben lévő emberekre, főleg az idősekre

– árulta el a meteogyógyász.

Az időjárás rövid időn belül újra melegszik

A Meteo Klinika igazgatója szerint egyébként a hidegfront megkönnyebbülést hoz majd sokak számára, ugyanis a nagy hőségnek egy időre vége szakad.

A Köpönyeg számításai szerint hétfőn a nappali maximumok már csak 23 fok körül lesznek, de ezt követően ismét elindul a felmelegedés és kedden már 27, ezt követően pedig már 29-30 fokos melegre számíthatunk.