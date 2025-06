Világsiker felé tart a Duelo első albuma? – Mutatjuk, kik ők

A zenei határok feszegetésére vállalkozott a dunaföldvári Csupor Marcell, aki korábbi szólóprojektjei után most már zenekarral lép a közönség elé. A frissen megalakult Duelo zenekar első albuma, az Újdonság varázsa június elsejétől elérhető a legnagyobb streaming platformokon és már első hallásra egy különös, kulturális zenei utazásra csábít minket – írta meg laptársunk, a Teol.

A Csupor Marcellal (középen) felálló Duelo már az első koncertjein is túl van (Fotó: Duelo Zenekar / Facebook)

Az első album egy Föld körüli utazás

Csupor Marcell neve nem ismeretlen azoknak, akik figyelemmel kísérték a dunaföldvári zenei színteret. Korábban ugyanis több önálló dallal mutatkozott be, most azonban új fejezet kezdődik számára a Duelo formációval.

Szerintem egy egyedi albumot sikerült összehoznunk. Most nagyzolás nélkül

– mesélte Csupor Marcell a Metropolnak, amikor az album létrejöttéről kérdeztük.

„A stílusok váltakozása, meg a tempóváltások a leginkább szokatlanok ebben az albumban. Valamint az, hogy egy számon belül akár három különböző műfaj is keveredik” – nyilatkozta lapunknak Marcell, aki elárulta, hogy szerinte a szerzemények egy Föld körüli utazásra invitálnak, hiszen amellett, hogy magyar népzenei motívumokat felvonultató dalok is kaptak helyet, vannak még spanyolos, arab és latin-amerikai hangulatot idéző, valamint a tengerek világát megjelenítő számok is az albumon.

Lassan épült fel a zenekar

Az album elkészültéig vezető út azonban nem egyik napról a másikra ment végbe. Mint Marcell elmondta, az egész zenekar egy baráti zenélgetésből indult.

Először szólóban próbálkoztam, két számom volt. Aztán a haverommal, Csák Ferenccel kezdtünk el együtt zenélni Pécsen

– mesélte lapunknak, majd hozzátette, ahogy egyre komolyabban vették a zenekart, rájöttek, hogy kelleni fognak mások is, hogy élőben is meg tudják szólaltatni a gondolataikban lévő dalokat. Így csatlakozott a zenekarhoz a hegedűs Szántó Petra, a basszusgitáros Németh Bíborka, végül pedig a dobos Kocsis Nicole is, aki mindössze három hónapja erősíti a csapatot.

A formáció a pécsi gimnáziumi próbatermeiben rendszeresen gyakorolt, ahol a zenekarvezető is felfigyelt az egyik dalukra, amit később közösen adtak elő – a Trubadúr című számról van szó –, immár hangszeres átdolgozásban.