Sokkot kapott a tömeg, elképesztő jelenségre lettek figyelmesek az égbolton

A Fülöp-szigeteken sokan az észlelést teljes mértékben az isteni jelenlét jeleként értelmezték. Ez azonban a pareidolia esete is lehet, egy olyan illuzórikus érzet, amikor a véletlenszerű vagy bizonytalan ingereket konkrétnak és tisztán kivehetőnek érzékeljük. Ilyen például az, amikor az emberek arcot vélnek látni a pirítóson, vagy egy állat alakját egy felhőben. Az elménk tudniillik úgy van programozva, hogy felismerje az általunk ismert dolgokat, még akkor is, ha azok valójában nincsenek is ott.