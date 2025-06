Lélegzetelállító felvételeket készített, a világ legnagyobb digitális kamerája - mutatjuk a fotókat!

Nem kisebb feladat vár a chilei Vera C. Rubin Obszervatóriumra, minthogy újra rajzolja az ismert galaxisok térképét. Amellett, hogy csillagtérképet készít, a sötét anyag kutatásában úttörő szerepet játszó amerikai csillagászról, Vera C. Rubinról elnevezett létesítmény fontos információval látja majd el a tudósokat az univerzum titkairól, köztük a sötét anyagról és a sötét energiáról is.

"Hé világűr, mosolyogj!" - mintha csak ezt mondaná a csillagtérképet készítő Vera C Rubin Obszervatórium, miközben a világ legnagyobb digitális kamerájával kémleli a chilei égboltot Fotó: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AU / Vera C. Rubin Observatory

Eddig ismeretlen tájakról is csillagtérképet készít a chilei obszervatórium

A világ legnagyobb digitális kamerával felszerelt obszervatóriuma június 23-án tette közzé az első felvételeit. Az ámulatba ejtő fotókon

a Triffid- és Lagúna-köd mellett a Virgo-galaxishalmaz is szerepel

- utóbbiról még egy videó is készült, amely valószínűleg olyan rendszereket is megörökít, amelyeket korábban senki sem látott!

A tervek szerint az obszervatórium körülbelül 20 milliárd galaxist dokumentál, ami a teljes látható univerzum egytizedét jelenti. Mindehhez a munkához a 3200 megapixeles kamera 40 másodpercenként készít új felvételt. A kamera képességei egyszerű példára lefordítva olyanok, hogy 25 kilométerről is tökéletes képet tudna készíteni egy golflabdáról.

Ilyen képességek mellett nem is csoda, hogy az obszervatórium üzembe állításának máris van gyakorlati haszna is: alig tíz órával a beüzemelése után ugyanis észrevett 2104 olyan aszteroidát, amit eddig egyetlen távcső sem látott. A következő években várhatóan új csillagközi objektumokat is felfedezhetnek majd a segítségével, olyanokat mint korábban a naprendszeren kívüli ʻOumuamua és a 2I/Borisov.

A Vera C. Rubin Obszervatórium minden tudományos várakozás szerint új korszak kezdetét jelenti az égi jelenségek megfigyelésében.

A képre kattintva galéria nyílik, a Vera C. Rubin Obszervatóriumról és annak varázslatos felvételeiből!