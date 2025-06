Azt mondták az orvosok, csak depressziós, nem sokkal később elvitte a gyilkos kór a családapát

Egy alig 48 éves, kétgyermekes családapánál halálos agydaganatot diagnosztizáltak, majd nem sokkal később örökre elment. James Acaster Derbyshire-ből világéletében nagy rajongója volt a Sheffield Wednesday futballcsapatnak, így amikor azon kapta magát, hogy kezdi elfelejteni a játékosok nevét, rögtön sejtette, valami nincs rendben vele, mialatt gondjai támadtak a kommunikáció során is.

A családapa ezután többször is felkereste az orvosát, aki viszont azzal a magyarázattal küldte el, hogy depressziós, noha James biztos volt abban, hogy nem erről van szó. Ahogy a férfi állapota egyre csak romlott, és már a szavak is nehezen jutottak eszébe, a testvére, az ápolónőként dolgozó Donna Sayle meggyőzte őt, hogy menjen be a sürgősségire. A 2023 áprilisában végzett MRI-vizsgálat végül kimutatta, hogy Jamesnek a glioblasztóma nevű, rendkívül agresszív agydaganata van. A brit férfit ezután megműtötték, melynek során eltávolították a daganat 95 százalékát, mialatt kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Sajnálatos módon azonban James olyan súlyos mellékhatásokkal szembesült, mint a máj- és veseproblémák, és mindössze 17 hónappal a diagnózis után, 2024. szeptember 1-jén meghalt a tüdejében kialakult halálos vérrög következtében.

Minden alkalommal, amikor azt hittük, hogy túljutottunk egy akadályon, megjelent egy másik. Jamie teste szinte mindenre rosszul reagált: a gyógyszerekre, a kemoterápiára, még a szteroidokra is. Mindezek ellenére a személyisége soha nem változott. Még az utolsó napjaiban is szinte folyamatosan viccelődött

- emlékezett vissza a férfira a nővére, aki James feleségével - akit szintén Donnának hívnak -, lányával, a 15 éves Avával és fiával, a 12 éves Harryvel gyászol, valamint adománygyűjtésekkel igyekszik támogatni az agydaganatok kutatását – írja a LADBible.