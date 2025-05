„Már az utcára se merek kimenni egyedül” - Nem tágít egy perverz zaklató a 18 éves Kincső mellől

Évek óta rettegésben tart egy fiatal nőt egy férfi Rákosmentén. Kincső tinédzser volt, amikor először beszélt a férfival, akinek azonnal leszögezte, hogy nem akar semmilyen kapcsolatot vele. Ám ő nem értette ezt meg és évek óta terrorban tartja. A zaklató ellen többször is feljelentést tettek.

Rákosmente: a zaklató évek óta terrorizálja Kincsőt / Fotó: olvasói

Még csak 16 éves voltam

– kezdte Kincső. „Úgy kezdődött, hogy kaptam egy ismeretlen férfitól egy üzenetet, melyben azt írta, hogy látott Rákosmentén egy dohányboltnál, és hogy én felfigyeltem rá, pedig nem is emlékszem arra, hogy bármikor láttam volna… Utána nagyon sokat írogatott, mindenfélét, hogy hol látott engem és miben, kivel. Ellenőriztem, amiket mondott, és tényleg úgy volt, szóval valószínűleg követett. Volt, hogy egészen a házunkig, ugyanis azt is tudta, hol lakom.”

A zaklató egyetlen percet sem hagyott a lánynak

Az egyik alkalommal lerakott a házam előtt egy virágot. Ezután sokalltunk be és jelentettük fel. Akkor néhány napra eltűnt, de most vasárnap újra előkerült…

Ezúttal a zaklató hozzá is ért Kincsőhöz, amitől a lány nagyon megrémült.

Anyukámékhoz mentem ki a buszmegállóba és valaki utánam ordított

– meséli. „Hátrafordultam, és a zaklató volt az. El akartam menekülni, de megfogta a hajamat. Nem húzta meg, csak megfogta és megsimogatta. Azt mondta, hogy beszélni akar velem és ezt hajtogatta. Én pedig üvöltöttem anyukámnak, hogy segítsen… Nagyon megijedtem. A családom is nagyon ideges emiatt, én pedig már nem merek egyedül kimenni az utcára.”

A zaklatás már két éve tart, és cseppet sem javul a helyzet. Kincső elkeseredésében több posztot is kirakott a közösségi oldalára. Az egyik alá írt egy anya, neki a 13 éves kislányát zaklatja a perverz férfi.

Másokat is terrorizált a zaklató / Fotó: olvasói

Kincsőt az interneten keresztül is terrorizálja a zaklató, képeket tölt fel róla a saját oldalára.

"Rendszeresen megosztja a képeimet a Facebookon. Például a mamám készített rólam képet és videót, ő pedig tovább osztotta, rakott hozzá szívecskéket és kiírta a nevemet is. Itt járkált a házunknál is… Kiírtam a netre is, hogy zaklat engem, és kiderült, hogy több ember is így járt, akiket szintén nem hagyott békén! Remélem össze tudunk fogni és végre békén hagy engem, hogy félelem nélkül tudjak sétálni az utcán" – zárta sorait.