„Úgy éreztem, mintha az agyam és a testem elárulna” – pokoli betegségekből állt talpra a bátor nő

„Most már nem csak túlélek. Virágzom. Erősebb vagyok, mint valaha voltam – nemcsak fizikailag, hanem mentálisan, érzelmileg és spirituálisan is” – mondja megingathatatlanul. „Van bennem kitartás, makacsság és minden fájdalomban képes vagyok megtalálni a célt. Minden kínra motivációként tekintettem, hogy kihozzam a maximumot az életemből. Most hangosabban nevetek és kiegyensúlyozottabban járok – még azokon a napokon is, amikor fáj” – árulja el Justine. Tisztában van vele, hogy jelenleg nincs mód arra, hogy kigyógyítsák a betegségéből, kizárólag az állapotromlással, az életminőség javításával tudnak harcolni a szakemberek, ám Justine elérte azt, hogy nem csak a jóból, de a rosszból is képes erőt meríteni – írja a Mirror.