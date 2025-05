"Talán ők is kíváncsiak ránk!" Megdöbbentő magyarázat érkezett az egyre gyakoribb UFO-észlelésekre

A földönkívüliek kérdése már régóta lázban tartja az emberiséget, a filmekben és a való életben egyaránt. Elvégre, ki ne lenne kíváncsi arra, vannak-e még értelmes lények a mi bolygónkon túl is? Azt talán kevesen vonják kétségbe, a végtelen univerzumban valahol máshol is léteznie kell még életnek, ám azt, hogy ezek a bizonyos fajok el is látogattak volna már hozzánk, sokan inkább szkeptikusan szemlélik. Ennek ellenére emberek ezrei szentelik az életüket az UFO-kutatásnak, és elszántan küzdenek azért, hogy bizonyítékot találjanak az idegenek létezésére.

Meghökkentő magyarázat érkezett, a mind gyakoribb UFO-észlelésekre / Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

A minap Redditen osztottak meg egy újabb érdekes felvételt egy gömbről, ami egy repülőgép közelében bukkant fel. A posztoló emellett egy kérdéssel is előállt, amelyre kíváncsian várta a választ.

Ezt a gömböt sikerült lekapnunk egy lassított felvételen, egy légibemutatón. Állandóan látom őket a Blackhawks körül, a környékemen... Miért szeretik annyira a fejlett repülőgépeket? (De most komolyan)

- írta a posztoló, a kommentszekcióba pedig hamarosan számtalan hozzászólás érkezett.

Valószínűleg ez olyan számukra, mint egy veterán autó kiállítás

- tippelt az egyik felhasználó.

Talán ugyanolyan kíváncsiak a mi technológiánkra, mint mi az övékre?

- állt egy újabb javaslattal egy másik kommentelő.

Te mit gondolsz?