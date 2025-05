Orbán Viktor: Ukrajna európai uniós tagsága csődbe vinné a magyar gazdaságot

Magyarország miniszterelnöke május 2-án, pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt. Gazdaság, Ukrajna, Brüsszel, Európai Unió, Tisza Párt – ezek a témák voltak terítéken.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI

„Miylenokai vannak, hogy elmaradt a várttól a magyar gazdaság teljesítménye?” – tette fel a kérdést a beszélgetés elején a műsorvezető, Törőcsik Zsolt.

„Az egész európai gazdaság stagnál, és mi ennek az európai gazdaságnak vagyunk a része. Németországban és Ausztriában is gyengén teljesít a gazdaság, és általában a német gazdasági szférához erősebben kapcsolódó országoknak vannak bajai” – reagált Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette: fontos, hogy tisztában legyünk az okokkal, amelyekben fontos szerepet játszik a háború is, de ha csak ezzel foglalkozunk, elveszítjük a cselekvőképességünket. Márpedig az országnak az a fontos, hogy teljesíteni tudja a kitűzött gazdasági célokat.

„Vannak céljaink 2025-re, amiket el kell érnünk” – közölte Orbán Viktor, majd emlékeztetett: „elfogadtuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját”. Ennek része többek közt a többgyermekes édesanyák adómentessége, illetve a kis- és középvállalkozásokat támogató Demján Sándor program is.

Magyarország a háború miatt 3 év alatt elveszített 20 milliárd eurót

Döbbenetes adatot említett a magyar kormányfő: „Magyarország a háború miatt 3 év alatt elveszített 20 milliárd eurót”. Orbán Viktor szerint nem lennének ilyen gazdasági gondjaink, ha az Ukrajnának elküldött pénzek benne lennének az európai gazdaságban.

„Amíg háború van és amíg Európa nem fordít hátat a háborúnak, és nem áll át a béke oldalára, addig az egész európai gazdaság köhögni fog. Márpedig most van békekezdeményezés,mert az amerikaiak elöl mennek. Nekünk egy dolgunk volna, felzárkózni az amerikaiak mögé és azt mondani: támogatjuk Trump elnök úrnak a békekezdeményezést (...) De most nem ez történik. Az európai vezetők háborút akarnak továbbra is és úgy döntöttek, hogy az amerikaiak ellenére is támogatják Ukrajnát a háborúban. Sőt, akadályozni próbálják az amerikai elnök sikeres béketeremtési kezdeményezését. Szerintem, ez hiba”

– fogalmazott Orbán Viktor.