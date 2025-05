„Nem kell félni az UFO-któl” – mondja az énekesnő, aki állítja: őt is elvitték

Az orosz énekesnő, Katya Lel hihetetlen állításokat tett. Mint mondja: személyes kapcsolatban állt űrlényekkel, de azok sosem bántották őt, mert nem adott nekik engedélyt arra, hogy kísérleteket végezzenek rajta – írja a Daily Star.

Katya szerint testvére is tanúja volt az űrlények látogatásának (Fotó: Shutterstock AI / shutterstock – Képünk illusztráció)

Az orosz pop énekes, akinek a teljes neve Yekaterina Nikolayevna Chuprinina, több fantasztikus történetet is elmesélt az űrlényekkel való tapasztalatairól. Elmondása szerint 16 éves korában éles fényt látott az ablakából, majd minden foga nyom nélkül eltűnt a szájából. A fogak vér és fájdalom nélkül tűntek el, az énekesnő szerint testvére is emlékszik az eseményekre, mert az űrlények nem törölték ki a két lány memóriáját. Az énekesnő azonban tanult az esetből és a következő jó tanáccsal szolgál mindenki számára: az űrlényekkel való találkozáskor a tudtukra kell adni, nem engedélyezed, hogy elvegyék a szerveidet.

Katya később felismerte a „fogtolvajokat”, amikor a világot elárasztotta a dél-amerikai űrlény holttestek létezésének híre. Az énekesnő továbbá azt is állítja, hogy az űrlények egyszer el is rabolták őt, de mivel nem adott nekik engedélyt a kísérletezésre, így épen és egészségesen hazavitték. Most minden olvasónak azt üzeni: ne féljen az UFO-któl, ha elrabolják, kis idő múlva hazaviszik. S hogy mi az énekesnő véleménye azokról, akik kételkednek a szavaiban? Íme: