A védelmi minisztérium sem tudja tovább tartani a hátát: kommunikálnak az ufók, beismerték az igazat

A 20-21. században annyi különös égi jelenségre figyeltek fel az emberek, hogy az UFO-kérdés egyre aktuálisabbá vált. Már korábban is komoly fejtörést okozott a múlt embereinek, hogy vajon lakik-e valaki odafenn, a csillagok között, azonban a tudomány fejlődésével már többet tudunk a világegyetemről, így elméleti szinten nem zárható ki más életformák létezése. Ebből pedig egyenesen következik az a kérdés, hogy ők vajon tudnak-e rólunk, illetve hogy megpróbálnak-e idelátogatni. Az emberek egy jelentős része szerint a válasz igen: valamilyen oknál fogva az idegenek kíváncsiak a bolygónkra és az emberekre, éppen ezért itt vannak és figyelnek bennünket. Sokak szerint a világ kormányai, és különösen az amerikai kormány tud róluk és kapcsolatban állnak velük. Most azonban olyan dologról szólta el magát a védelmi minisztérium egykori embere, ami milliókat csigázott fel.

Egyre rejtélyesebb a TicTac UFO ügye

A TicTac UFO ügye meglehetősen régre nyúlik vissza, nagy rejtély övezi, és már többször is látták. A közelmúltban egy Tic Tac formájú földönkívüli vett üldözőbe négy amerikai rombolót is. Az ufók 110 km/órával követték a vízi járműveket. Az űrlények olyan gyorsan haladtak, hogy a hajónaplóba is csak úgy tudták bevezetni a furcsa jelenséget, mint „lehetséges UAV”, azaz kezelő nélküli légi jármű. Az amerikai haditengerészet infravörös felvételeket is készített a jelenségről, de a sötétség és a távolság miatt nem sokat lehet kivenni belőlük, és a legénység tagjai is csak nagyjából tudták megmondani, hogy három ufo követte őket - írtuk korábban.

Egy korábbi beszámoló szerint a szemtanú katonák teljesen sokkot kaptak, és elárulták, hogy négy TicTac ufót láttak az égen. Teljes szinkronban mozogtak, minden moccanásuk össze volt hangolva. Úgy tűnt, hogy egyetlen entitás irányíthatta ezeket, és olyat produkáltak, amire az emberi technológia nem képes.

Elárulták, hogy a katonák radarjait tönkretették, de szemmel látható volt, ahogy kommunikálnak egymással.

Nemrég pedig Marik Von Rennenkampff, a védelmi minisztérium egykori elemzője olajat öntött a tűzre, amikor elemezte az UFO repülésének adatait, és beismerte, hogy ekkor nem voltak ezen a területen emberi gépek - írja a The Sun.