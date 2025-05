„Azt hitte, csak viccelek” – áll a bál, nemet mondott a menyasszony az apja esküvői feltételére

A kommentelők szerint az édesapa egóját sérti, hogy valahol nem gyakorolhat hatalmat, és ezt az arcába merte neki mondani a lánya, akit vélhetőleg egész életében a tőle való függésre nevelt. Mások szerint érzelmileg és anyagilag is zsarolni próbálja az apja a lányt, aki életében először önállóan döntött valamiről az apja beleegyezése nélkül. Akárhogy is, a legtöbben támogatják, hogy a lány ragaszkodjon a döntéséhez, és ne engedje, hogy az apja vezesse az esküvőjét – számolt be róla a People.