Kormányinfó: fontos döntés született az árréscsökkentésről, ez rengeteg embert érint

A szerda délelőtti kormányülés friss döntéseiről még aznap délután tájékoztatást adott Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a csütörtök helyett szerdán tartott Kormányinfón. Jöjjenek a részletek!

Gulyás Gergely közölte: döntött a kormány, az élelmiszereknél tavasszal bevezetett árréscsökkentést augusztus 31-ig meghosszabbítják (Fotó: Máthé Zoltán)

Nyolcmilliárdos kárt okoztak a magyaroknak azok a banki csalások, amelyek 80 százaléka mögött az ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: a kormányülésen napirenden kívül foglalkoztak a témával, és bár 1,5 milliárd forintot már sikerült visszaszerezni, ez a folyamat lassú, nehézkes, és nem feltétlenül kecsegtet eredménnyel. A kormány a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának jelentését követően egy munkacsoport létrehozásáról döntött, melynek célja a kibertámadások megfékezése és az ukrán szervezett bűnözés visszaszorítása.

Augusztus 31-ig meghosszabbítja a kormány az árréscsökkentést

Gulyás Gergely elmondta, kiemelt szerepet kapott az árréscsökkentés a kormányülésen, mellyel kapcsolatban úgy döntött a kormány, hogy az élelmiszereknél tavasszal bevezetett árréscsökkentést augusztus 31-ig meghosszabbítják.

Aszályügyi veszélyhelyzet: a kormány 4,7 milliárdot fordít a tározók és csatornák biztosítására

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az aszályhelyzetről is. Elmondta, több régió is különösen veszélyeztetett, ezért aszályügyi veszélyhelyzetet vezettek be. Ennek kapcsán a kormány 4,7 milliárd forintot biztosít a tározók és csatornák biztosítására. A vízügyi igazgatóságok képességeit megerősítik, és a vízkészleteket is növelik. A holtágakat feltöltik, az előkészületi munkák pedig azonnal kezdődnek.

Segítség a parajdi sóbánya ügyében

A parajdi sóbányát ért áradás kapcsán elhangzott, Orbán Viktor beszélt Kelemen Hunorral. A magyar miniszterelnök kijelentette, minden segítséget megadnak a székelyeknek és a parajdiaknak az RMDSZ elnökén keresztül.

Jönnek a bankautomaták

A Kormányinfón elhangzott, hogy a kormány tárgyalt a Nemzetgazdasági Minisztériummal a bankautomaták ügyében is. Az ezer fő alatti településeken még az idén, azt követően pedig az 500 fő alatti településeken kötelező lesz bankautomatát biztosítani.