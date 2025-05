Ruszin-Szendit egy ukránokkal üzletelő fegyverkereskedő vásárolta be a Tisza Pártba

– Az itthon letartóztatásban lévő Holló István mellett komoly szerepe volt a Magyarországon zajló ukrán befolyásolási törekvésekben a tavaly ősszel kémkedés miatt kiutasított Tseber Rolandnak is.

– Tseber szervezte Magyar tavalyi ukrajnai útját, emellett jó kapcsolatot ápol Mykola Smetankával. A férfi egy cseh üzletember, akivel Wéber János és Ruszin-Szendi Romulusz többször találkozott Csehországban.

– Miután Tsebert kémkedés miatt kitiltották Magyarországról, Mykola Smetanka vette át az ukrán férfi európai ügyeinek intézését.

Rendőrből fegyverkereskedő

A kémbotránnyal és a szereplőkkel kapcsolatos különböző információk összerendezéséből több figyelemre méltó mozzanat is kirajzolódik, például az, hogy Wéber János mindenütt felbukkan: Ruszin-Szendinél, valamint az Ukrajnának kémkedő Hollónál és Tsebernél is. Ezek után talán nem mellékes, hogy ki is ő.

Az elmúlt évek sajtóinformációi és cégügyei vérbeli baloldali milliárdosként írják le Wéber Jánost. Az 1956-ban született férfi előbb a rendőrség terrorelhárító egységénél szolgált, később vállalkozó lett, majd megannyi ponton került kapcsolatba a szocialista párttal és az MSZP vezette kormányokkal. A legfontosabb kapocs Puch László: legyen szó bármely sajtótermékről és a 90-es vagy a kétezres évek akármely cikkéről, Wébert mindenhol az MSZP pénztárnokának és nagy hatalmú emberének gyerekkori barátjaként mutatták be. Wéber ugyanakkor nem politizált, hanem fegyverrel kereskedett – erről pedig tudomást is szerezhetett a nyilvánosság, kétes, adott esetben botrányos állami beszerzésekből ugyanis nem volt hiány a cég körül.

Állami megrendelések futószalagon

Megannyi cége közül Wéber János legismertebb vállalkozása a Combat Kereskedelmi Kft. A múlt évtizedek sajtóbeszámolói arra engednek következtetni, hogy Wéber szerepvállalása idején a Combat rendszeresen kapott megrendeléseket a balliberális kormányoktól. A cég a Horn-kormány idején lényegében beszállítója volt a belügynek és a Köztársasági Őrezrednek, 2002 után pedig a készenléti rendőrségnek. Előbbi időszakban foglalkozott például a sajtó a golyóálló üggyel: 1996-ban Magyarországra látogatott II. János Pál, a pápa érkezése előtt hetekkel azonban a rendőrség még nem cserélte le az egyházfő testi épségéért felelős rendőri egységek elavult golyóálló mellényeit. Az új védőeszközöket végül – sajtóhírek szerint – a Combat szállította le.