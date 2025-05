Ilyenek voltak a régi idők játszóterei – emlékeztek még rájuk? - Galéria!

Lassan jön a gyereknap, ami mi másról is szólna, mint a gyerekek öröméről és önfeledt játszadozásról? Ez régen sem volt másként, sőt, a gyerekek kedvenc helyszíne már akkor is a játszótér volt. Most a Metropol bemutat egy retró képgalériát: ilyen játszótereken múlatták az időt anno!